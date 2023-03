Lene må køre i zig-zag for at undgå hullerne. Men nu sker der noget

MORS:- Jeg er træt af at få ødelagt mine dæk og fælge og få bilen ridset af stenslag fra de modkørende på Nordmorsvej. Det er umuligt at undgå, når vejen er så hullet og fyldt med løse sten, som den er. Mellem Flade og Bjergby må jeg køre i zig-zag for at undgå de værste huller, og jeg tør dårligt overhale en landbrugsmaskine, for så ryger jeg i hullerne.

Pædagog Lene Pleidrup Mortensen fra Jørsby rettede her i vinter på Facebook en skarp anklage mod Morsø Kommune for ikke at vedligeholde de kommunale veje. Specielt Nordmorsvej, som hun dagligt kører på til og fra sit job på Galtrup Efterskole. Lene truede oven i købet med at sende næste værkstedsregning videre til kommunen.

- Jeg fik 90 likes og mange kommentarer, der bakker mig op. Men mærkeligt nok fik jeg aldrig svar fra kommunen, som ellers ofte kommenterer folks opslag. Så nu håber jeg, der snart sker noget, siger Lene Pleidrup Mortensen.

Og det gør der. Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø frigjorde i denne uge 17,3 millioner kroner, som udgør infrastrukturpuljen 2023. Hertil kommer to millioner, som er til overs fra de foregående to års puljer. De 19,3 mio. kr. investeres i vejvedligeholdelse i 2023, som omfatter afvandingskonstruktioner, bærelag, slidlag og reparationer på 242.118 kvadratmeter vejflade ud af i alt 3.054.233 kvadratmeter, hvilket svarer til knap 7,9 procent af vej- og stinettet.

- Nordmorsvej fra Rute 26 og østpå til Flade får fuldstændig ny belægning. Resten af vejen bliver repareret. Det er der sat 3,8 mio. kr. af til som det største delprojekt i planen. Nordmorsvej er virkelig dårlig i øjeblikket, men generelt kan man sige, at vinteren har været hård ved vores veje. Vi har fået en masse nedbør, og med skiftende frost og tø er vandet trængt ned i belægningen og har sprængt huller og revner. Men vi kan heldigvis få rettet op på rigtigt mange strækninger med de 19,3 mio. kr., siger udvalgsformand Meiner Nørgaard (DD).

Sådan kommer sommerbilledet til at tage sig ud på omkring 60 vejstrækninger og pladser på Mors. Arkivfoto: Peter Mørk

I alt omfatter infrastrukturpuljen 2023 omkring 60 veje på Mors, som helt eller delvist får ny asfalt. Du kan se oversigten her.

- Arbejdet går i gang, lige så snart vejret tillader det. Planen vil blive effektueret fra midt april frem til 1. oktober. Men først skal arbejdet sendes i udbud hos de fire-fem asfaltfirmaer, der er i Danmark, hvorefter vi vælger de bedste tilbud, siger udvalgsformanden.