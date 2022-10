Ligareserver gik i stå efter pausen

VIBORG:Sidste sæson var en succeshistorie for udviklingsholdet fra Mors-Thy 2 i 2. division. Holdet sluttede på 1. pladsen i rækken, men grundet oprykningsforbud er holdet dog fortsat at finde i 2. division. Søndag skulle Mors-Thy 2 så i ilden for første gang i denne sæson, da de mødte Viborg på udebane. Det blev ikke nogen optimal sæsonpremiere, eftersom holdet tabte med 28-29 efter at have ført med 17-12 til pause.

- Alt det vi gjorde godt i første halvleg, det mislykkedes vi med i anden. Det blev også tydeligt i anden halvleg, at holdet ikke er så sammenspillet endnu, siger Rune Lanng, der stod i spidsen for Mors-Thy 2 i søndagens kamp.

I første halvleg så det stabilt ud for udeholdet. Mors-Thy 2 havde stor succes med at holde sig til det simple og velkendte, og i forsvaret dækkede holdet godt op. De gode takter gjorde, at Mors-Thy 2 kunne gå til halvleg foran med 17-12.

I anden halvleg faldt gæsterne så gevaldigt i kadence. Spillet blev febrilsk og forhastet, og det ellers så succesfulde koncept fra første halvleg holdt ikke længere. Langsomt men sikkert gnavede Viborg sig ind i kampen, og i de sidste 10 minutter af kampen skiftede føringerne mellem de to hold. Med 30 sekunder tilbage af opgøret bragte Vibrog sig foran med 29-28. Efterfølgende tilspillede Mors-Thy sig til en chance fra fløjen, som dog blev misbrugt, og så endte det med et nederlag på 28-29.

- Viborg tog virkelig den luns, som vi gav dem i anden halvleg. Men de skal også have ros for at hænge på hele kampen igennem, siger Rune Lanng.