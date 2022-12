Ligareserver slutter året af med smal sejr

NYKØBING:Søndag eftermiddag spillede Mors-Thy 2 sidste kamp i 2. Division i 2022, da de fik besøg af Elitesport Vendsyssel. Det blev en tæt kamp, der bølgede frem og tilbage, men til sidst var det hjemmeholdet, der kunne strække armene i vejret og juble over en sejr på 30-28.

- Det var en rigtig god kamp mellem to gode hold, der stod godt til hinanden, siger træner for Mors-Thy 2, Lars Krarup.

Mors-Thy 2 fik en god start på kampen og havde succes med at skud fra bagkæden. Men Elitesport Vendsyssel fik justeret forsvaret og indhentede føringen igen.

Første halvleg bølgede frem og tilbage, hvor Mors-Thy 2 trak lidt fra, og gæsterne lukkede hullet igen. Da de to hold gik til pause var det stadig tæt, 15-14.

Efter pausen fortsatte kampen med at være tæt. Begge hold skiftedes til at tage føringen.

- De forsøgte at mandsopdække Marcus Norrbrink, men jeg synes, at vores unge spillere var gode til at finde løsningerne udenom, siger Lars Krarup.

I de døende minutter fik Mors-Thy 2 en tomålsføring, og da Elitesport Vendsyssel misbrugte deres angreb, kunne hjemmeholdet sikre sejren. Det endte med en sejr på 30-28 til Mors-Thy 2.

- Udover de to point var det vigtigste, at spillerne lærte meget af kampen, at man skal gøre sig umage og være der 100 procent for at vinde, siger Lars Krarup.

Mors-Thy 2 slutter året af på femtepladsen i 2. Division med 14 point efter 11 kampe.

- Vi har sjældent spillet med den samme trup uge efter uge, så at gå på pause på femtepladsen i en god række er vi godt tilfredse med, siger Lars Krarup.