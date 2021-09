Lige ved og næsten: MorsØ FC taber i overtiden

HØJSLEV:Lørdag eftermiddag var der topopgør i Serie 2, da MorsØ FC på udebane mødte Højslev Station IF. Her lignede det længe, at de to hold måtte dele pointene, men i overtiden snuppede hjemmeholdet sejren og alle tre point.

- Det er klart, at når scoringen kommer så sent, så er vi skuffet over, at vi ikke får point med herfra, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

Det var hjemmeholdet som kom bedst fra start og var boldbesiddende. MorsØ FC stillede sig tilbage på banen og satsede i stedet for på kontra. Efter 24 minutter fik MorsØ FC ikke clearet en diagonal, og så bragte Højslev Station IF sig foran 1-0.

Men det slog ikke MorsØ FC ud. Fordi 10 minutter senere, udlignede Thomas Højriis til 1-1, da han blev ved med at tro på en lang bold, og til sidst fik han prikket den i mål.

- Jeg synes, vi kom godt ud til anden halvleg og fik også presset dem, siger Mickey Berg.

Og efter 50 minutter kunne Mickey Berg selv bringe gæsterne foran. Han modtog bolden på kanten af feltet og sparkede den i mål. Desværre for MorsØ FC holdt føringen ikke længe. Knap fem minutter senere var der igen balance i regnskabet, da en angriber fra Højslev Station IF udnyttede en kontrasituation en mod en.

Resten af kampen formåede MorsØ FC at holde Højslev Station IF fra de store chancer. Men i overtiden gav MorsØ FC hjemmeholdet et hjørnespark i en ufarlig situation. Her fik MorsØ FC forsvaret ikke clearet og så kunne Højslev Station IF score sejrsmålet til 3-2.

- Vi havde en del afbud i dag, så i vidste godt, det ville blive en svær kamp. Så det er ærgerligt at lukke et mål ind så sent, siger Mickey Berg og fortsætter:

- Jeg synes, at drengene kæmpede fantastisk i dag, og vi havde fortjent point.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

Højslev Station IF

MorsØ FC

Resultat: 3-2

Pausestilling: 1-1

Mål: 1-0 (24), 1-1 Thomas Højriis (35), 1-2 Mickey Berg (50), 2-2, 54 og 3-2 (90).