Liggende mand holdt benzinbrand i skak med vandslange

SOLBJERG:En mand i 40'erne, hans søn og sønnens kammerat måtte tirsdag en tur på hospitalet til tjek for røgforgiftning, efter at en knallert brød i brand i et værksted i hovedgaden Kirkebyen i Solbjerg på Mors.

Det oplyser indsatsleder Claus Sejer Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

Manden var sammen sin teenagesøn og sønnens kammerat i gang med at arbejde på knallerten i det veludstyrede værksted, som også rummer flere motorcykler, da knallerten pludselig begyndte at brænde - formentlig efter en læk i benzinslangen.

Brandfolk fra Nykøbing rykkede ud til branden i Solbjerg. Foto: Bo Lehm

Ilden skabte hurtigt en kraftig røgudvikling, og i et forsøg på at undgå røgen fra branden og forhindre flammerne i at brede sig forsøgte faderen liggende på maven at holde ilden i skak med en vandslange.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret kl. 15.27, og da indsatslederen nåede frem kort før brandfolkene fra Nykøbing, kunne han hurtigt slukke branden helt med en pulverslukker.

Foto: Bo Lehm

- Der er en del røgskader og en masse pulver i det her værksted, så der også bestilt skadesservice, så vi kan få det hele gjort rent, oplyser indsatslederen, der har roser til manden for indsatsen med at begrænse branden.

- Det kunne være gået grueligt galt, konstaterer han.

Ifølge vagtchef Ole Vanghøj fra Midt og Vestjyllands Politi bliver der ikke rejst sigtelser i forbindelse med branden.