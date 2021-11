Skoler og dagtilbud på Mors: Corona-kurven stadig ikke knækket

THY-MORS:Ifølge den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut er det samlede antal coronasmittede på Mors onsdag en smule under tallet fra dagen før.

Men i skoler og dagtilbud på Mors fortsætter smitten med at stige. Onsdag havde Morsø Kommune her registreret i alt 167 tilfælde, fordelt på folkeskoler, friskoler, dagplejere og børnehaver. Det er 12 tilfælde mere end dagen før.

Med seks nye smittede tegner M. C. Holms Skole sig for det største antal nye tilfælde. I alt er der her registreret 67 smittetilfælde.

Men også Sydmors Skole, Sydvestmors Friskole og Erslev Skole har nye coronatilfælde.

- Der er desværre ingen tegn på, at smittetrykket er aftagende. Alle de anbefalede tiltag for kommuner med særligt højt smittetryk er implementeret, men kurven er desværre ikke knækket, siger Michael Dahlgaard, chef for skole og dagtilbud i Morsø Kommune.

Anbefalinger også for bl. a. ældreområdet

Kommunen opretholder selvfølgelig sundhedsmyndighedernes anbefalinger om, at børn i dagtilbud og skoler bør holde sig inden for de grupper og klasser, hvor de normalt færdes.

Men anbefalingerne gælder også for eksempelvis ældreområdet, fortæller kommunikationsmedarbejder Rasmus Andreasen:

- Det handler om, at man ikke blander sig på tværs, og at større sociale arrangementer på tværs af områder aflyses eller udskydes. Det kan jo godt ramme julestuer og den slags, siger han.

Med disse anbefalinger har kommunen ikke mindst fokus på, at der ikke er for mange opretholde driften, siger Rasmus Andreasen.

I forhold til indbyggertallet er den samlede coronasmitte i Morsø Kommune blandt de højeste i landet - kun trekommuner, Tårnby, Herlev og Fanø, har lige nu et højere incidenstal (antal smittede pr. 100.000 indbyggere de sneste syv dage) end Mors. Men fra tirsdag til onsdag er der altså tale om et lille fald - fra 977 til 942.

Også i Thisted Kommune går det den rigtige vej. Her var incidenstallet onsdag 596 mod 661 dagen før.