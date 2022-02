Lille festival aflyser: - Det er ikke nogen nem beslutning

EJERSLEV:En flok unge venner, heraf flere med rødder på Mors, stod i 2019 bag skabelsen af en ny, alternativ festival, der blev afholdt i smukke rammer ved Ejerslev Havn. Festivalen Ejerslev Dreaming blev med succes gentaget i 2021. Men der bliver ingen tredje udgave i år.

Det meddeler arrangørerne i et opslag på Facebook. Her står der blandt andet:

”Til alle I dejlige gæster, venner og samarbejdspartnere må vi desværre fortælle, at vi ikke holder Ejerslev Dreaming til sommer. Det er ikke nogen nem beslutning, for vi synes, at det vi har skabt sammen med jer, er helt forunderligt, og vi ville elske at ses i lagunen, når sommeren igen er over os.

Vi er en lille, men dedikeret arrangørgruppe, som har stablet Ejerslev Dreaming på benene. Selvom vi får uvurderlig hjælp fra mange kanter, så har vi lige nu ikke de ressourcer, der skal til for at lave Ejerslev Dreaming. Vi er i gang med at undersøge nye muligheder for, om festivalen eventuelt kan leve videre på længere sigt, og det vil vi naturligvis holde jer opdateret om!

Uanset hvad der sker, er vi rørte og taknemmelige over de stunder, vi har delt sammen.”

Liva Molin, der er en af arrangørerne, uddyber:

- Vi er en lille vennegruppe, der har lavet det sammen og har haft det rigtig sjovt og hyggeligt med det. Men vi er jo ikke så mange, og det er bare lidt sårbart, når man skal lave sådan et stort arrangement. Vi har selvfølgelig fået involveret flere hen ad vejen, og der er jo mange lokale, der har hjulpet til, men selve dem, der skal arrangere tingene og stå for at få det hele op at køre, der er vi en ret lille gruppe.

Hun forklarer, at hvis festivalen skal fortsætte, så vil det kræve, at flere bliver involveret helt inde i arrangørgruppen, så hver enkelt ikke står med så stort et ansvar.

- Det har jo været virkelig sjovt og givende og dejligt at bruge tid på, men det skal også hænge sammen med arbejde og familie, og hvad man ellers går og laver.

Live Molin understreger, at gruppen, som i vid udstrækning er bosat i København, har oplevet, at de er blevet taget virkelig godt imod, både af folkene omkring Ejerslev Havn og af andre lokale, der har bidraget til festivalen.

- Rammerne kunne ikke være bedre, og alt er gået som smurt. Alle samarbejder har været virkelig gode, og det er vi meget taknemmelige for. Så vi er da meget ærgerlige over, at vi ikke har ressourcer til at afholde festivalen i år, siger hun.