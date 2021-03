Lille festival satser på comeback til sommer

EJERSLEV:Gruppen af unge initiativtagere til den lille kulturfestival Ejerslev Dreaming, der blev afholdt første gang i 2019, åbner nu billetsalget for festivalen 2021.

Sidste år blev festivalen aflyst på grund af corona, men i år satser arrangørerne på, at det kan lade sig gøre. I et opslag på Facebook skriver de blandt andet:

”Der har været stille her på siden i laaaang tid, men det er fordi, at vi på vores lille Ejerslev DreamTeam er godt i gang med at arrangere en helt forrygende festival, der skal løbe af stablen fra 29. juli til 1. august 2021. Vi satser stærkt på, at sommeren 2021 bliver der, hvor vi igen kan mødes i den virkelige verden og labbe musikken, naturen og litteraturen i os sammen med kolde fadøl og drinks. Det trænger vi i den grad til!”

Programmet ligger ikke klar endnu, men gruppen fortæller, at det ikke varer længe, før man løfter sløret for de første musik- og litteraturnavne, foruden naturoplevelser og andre aktiviteter.