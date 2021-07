Lille landsby har fået en omfartsvej

MOLLERUP:Lige i rette tid til høsten er en ny vej klar til at føre lastbiler med korn, raps og andre afgrøder syd om Mollerup, hvorfra der er nem adgang til det store korn- og foderstoffirma Mollerup Mølle.

Dermed slipper chaufførerne for at køre ind gennem landsbyens smalle hovedgade, hvor der knap nok er plads til, at to store biler kan passere hinanden. I stedet bliver trafikken østfra nu ledt ad Kjeldgårdsvej og Møllervang. Det er cirka halvdelen af de køretøjer, der har ærinde til virksomheden, der kommer den vej fra.

Den ny vej fører trafikken syd om Mollerup, hvorfra lastbiler har nem adgang til at dreje ind til det store korn- og foderstoffirma Mollerup Mølle. Foto: Bo Lehm

- Det skal nok blive fint. Vejen er i fuldt brug, siger Jakob Pedersen, direktør og medejer af Mollerup Mølle og tilføjer:

- Vi får vinterbyg ind nu, samt en smule vårbyg. Når det holder op med at regne om en uge, er det hele ved at være modent, og så er vi klar. Lige nu er det stilhed før stormen.

Han oplyser, at der i høsttiden vil komme cirka 100 lastbiler i døgnet med leverancer til firmaet.

Ledelsen på Mollerup Mølle havde satset på, at to nye siloer skulle stå klar her til høsten. De er dog lige knap færdige endnu.

- Vi havde lidt problemer med at få nogle materialer fra Spanien, men det er der styr på nu. Så mon ikke vi når det? Det plejer vi, fastslår Jakob Pedersen.

Meiner Nørgaard (DF), formand for Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø, oplyser, at anlægget af vejen alt i alt har kostet cirka to millioner kroner.