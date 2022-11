Lille landsby vil sættes fri af regler

LJØRSLEV-ØRDING:Ansøgningen til Landdistrikternes Fællesråd er stort set klar, men inden den bliver sendt, vil borgerne i Ljørslev-Ørding-området onsdag aften få mulighed for at høre mere om planerne for projektet ”Ljørslev Ørding som Frilandsby”. Arbejdsgruppen bag projektet inviterer nemlig til informationsmøde på Ørding Friskole 23. november.

Her vil de lokale ildsjæle i gruppen blandt andet fortælle om deres bestræbelser på at få etableret otte store byggegrunde i udkanten af Ørding. Arbejdet udspringer af Udviklingsprojektet på Sydøstmors, hvor andre arbejdsgrupper har fokus på andre indsatser.

Arbejdsgruppen, der har fokus på byggegrunde, har løbende været i dialog med Morsø Kommune og har måttet sande, at det ikke er så enkelt at omlægge marker i landzone til byggegrunde, og slet ikke i det her tilfælde, hvor jorden ligger inden for en tre kilometer zone fra kysten.

Det er nogle af de udfordringer, borgerne håber at kunne komme om ved, hvis Ljørslev-Ørding bliver udvalgt til Frilandsby.

På baggrund af den politiske aftale "Mere liv i bymidter og landdistrikter" fra november 2021 er der nemlig aftalt en forsøgsordning, som skal give 10 landsbyer og småøer mulighed for at få dispensation fra lovgivning, der på den ene eller anden måde hindrer udvikling på landet. Det er Landdistrikternes Fællesråd, der skal stå for ordningen.

I løbet af foråret har landsbyer og småøer haft mulighed for at tilkendegive deres interesse i at deltage i projektet, og det har i alt 40 landsbyer og småøer fordelt over 28 kommuner valgt at gøre. Heriblandt Ljørslev-Ørding samt Sundby Mors og Vilsund Vest.

Landdistrikternes Fællesråd har udpeget 30 landsbyer og ni småøer, der er gået videre til næste fase, og alle tre Thy-Mors kandidater er med videre i kampen om at blive én af bare 10 Frilandsbyer, der udpeges på den anden side at nytår.

- Vi er 99 procent færdig med ansøgningen og stort set klar til at skyde den afsted. Forhåbentlig bliver vi en af de 10 landsbyer og småøer, der bliver udtaget, siger Søren Nygaard, der er medlem af arbejdsgruppen, der har fokus på byggegrunde.

På mødet onsdag aften vil der bliver gjort status over det arbejde, der allerede er gjort, og hvad der måske venter forude.

- Folk skal vide, hvad vi kæmper for, og hvad det kan bringe området. Hvis vi skulle være så heldige at blive udtaget er det kun begyndelsen. Det er en lang proces, fastslår Søren Nygaard.