Lillian skulle overtales til at modtage stor pris

NYKØBING:Da 70-årige Lillian Paulsen blev ringet op af Poul Olsen, formand for Danske Handicaporganisationer Morsø, med beskeden om, at hun var udset som modtager af årets handicappris, strittede hun kraftigt imod.

- Hun ville faktisk ikke modtage prisen. Hun mente, der var så mange andre, der var mere berettigede til det end hende, fortæller Poul Olsen. Det var ham, der havde indstillet den beskedne kvinde til prisen som en påskønnelse for den store frivillige indsats hun yder for at hjælpe andre.

- Jeg har talt med hende nogle gange, og heldigvis accepterede hun til sidst, siger Poul Olsen.

Prisen blev overrakt ved en lille sammenkomst i SIND-Huset i Nykøbing onsdag eftermiddag.

I sin indstilling fremhævede Poul Olsen blandt andet, at Lillian Paulsen er frivillig hjælper i SIND-Huset, hvor hun ofte laver mad. Hun tager jævnligt en tjans i weekenderne, hvor hun forkæler brugerne med kagebord. Til jul laves risalamande og småkager, der fordeles til borgere som en opmuntring.

Lillian Paulsen er besøgsven for flere borgere og tager ofte ensomme med på ture og til arrangementer.Under coronanedlukningen var hun god til at ringe rundt for at høre, hvordan det gik.

Hun hjælper til ved DUI’s bankospil, og sælger både julekalendere for SIND og bladet Blindes Jul.

”Årets prismodtager har altid tid at hjælpe andre trods det, at hun selv har mange skavanker”, understreger Poul Olsen i sin indstilling og slår fast: ”Ingen går forgæves for at få hjælp fra Lillian”.

Anders Holmgaard, der holdt tale ved prisoverrækkelsen, nævnte flere årsager til, at komitéen var enige om, at prisen i år skulle gå til Lillian Paulsen.

- Hvis nogen er syge, så de ikke selv kan komme ud, ringer de til Lillian, og så køber du ind, sagde han henvendt til prismodtageren. Han fortsatte:

- Men som regel er det dig, der ringer og spørger, om de har det godt. Du har også en kaffeklub bestående af gamle kursister, og vi ved jo godt, at det ikke kun handler om kaffe, men om at undgå ensomhed især her i den mørke tid. Lige nu har du travlt med at sælge julekalendere til fordel for SIND, og i december skal du lige have afsat 200 eksemplarer af Blindes Jul.

Prisen består af et beløb på 10.000 kroner samt en statuette. Anders Holmgaard kunne i sin tale afsløre, at Lillian Paulsen ønsker at købe sig et nyt gulvtæppe til sin spisestue for pengene.

Det var Berit Stagstrup fra DH Morsø, der overrakte den store check samt en buket blomster. Statuetten vil først blive overrakt ved Morsø Kommunes frivilligfest, som for nyligt er blevet udskudt til foråret på grund af de høje coronasmittetal på Mors.