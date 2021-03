Limfjorden må ikke udhule Sundbyvej

SUNDBY MORS: Nu hvor der netop har været så megen politisk og beboermæssig blæst om Sundbyvej i Sundby Mors, kunne det lige passe, at Limfjorden skulle få held til at underminere vejbanen og fundamentet for det fortov, der endnu ikke ligger der.

Store sten bliver anbragt som bølgebrydere over en strækning på 150 meter syd for Vilsundbroen.

Sådan kunne man tro, at Morsø Kommune tænker, for der er aktuelt kommet entreprenørmaskiner til Sundby, som er i gang med at placere store sten i vandkanten på den nedre del af Sundbyvej, hvor der kun er omkring fem meter ud til fjorden.

Nedslidt kystsikring

- På kystgrænsen lige neden for Sundbyvej er der noget gammel kystsikring, som er medtaget og delvist ødelagt af tidens tand og storme. Det er vi ved at restaurere. Der var fare for, at fjorden skulle æde sig endnu længere ind ved højvande og storm, og på et tidspunkt kunne det have gnavet i vejen, siger Arne Kirk, direktør for Teknik og Miljø i Morsø Kommune.

Vestenvinden rammer kysten i Sundby hårdt.

Der var ikke overhængende fare for nedstyrtning af vejbanen, understreger han.

- Men på et tidspunkt kunne der komme det, hvis vi ikke gjorde noget, siger direktøren.

Arbejdet udførs af Ivan Jakobsen Entreprenørfirma, Struer.

