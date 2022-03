Festivalformand hædres som Årets Frivillig

MORS:Nina Andersen, mangeårig formand for Morsø Festival, blev hædret med prisen Årets Frivillig, da Morsø Kommune fredag aften var vært for Frivilligfesten.

De tre nominerede var Diana Brund Christensen, aktiv på snart sagt alle fronter i Morsø Garden, Karsten Larsen, badmintontræner og frivillig i Midtmors Sport, samt altså Nina Andersen, formand for Morsø Festival og senest også for VIF.

Årets frivilligfest med uddeling af priser til årets ungleder, årets kunstner og årets sportsnavn, og der er hædring af sportsmestre Kulturius, handicapprisen, prisen Årets forening samt prisen Årets frivillig. Nykøbing Mors 18. Marts 2022

- Sidste år gik prisen til Dagmar Nygaard, som desværre ikke er iblandt os mere, indledte borgmester Hans Ejner Bertelsen, der bad publikum ære Dagmar med en klapsalve.

Han afslørede derefter, at prisen Årets Frivillig denne gang går til Nina Andersen.

- Du er en ener med masser af energi og handlekraft, fastslog borgmesteren henvendt til prismodtageren.

Prisen Årets Forening gik til Limfjordens Idrætsforening.

De tre nominerede til Årets Forening 2020-2021 var frivilliggruppen i Morsø Lokalhistorisk Arkiv, Limfjordens Idrætsforening og Morsø Rideklub.

- Det var svært vælge, men vinderen er Limfjordens Idrætsforening. Her er plads til alle, og man tjekker ikke diagnoser ved døren, sagde borgmesteren blandt andet i sin begrundelse for valget.

Inden da blev kulturprisen Kulturius uddelt af Kulturelt Samvirke og endda for flere år på én gang. Formand Gunhild Olesen Møller inviterede hele tre foreninger på scenen, nemlig Musikværkets Venner, Pilgrim Mors og Morsø Slægtshistoriske Forening.

DH Morsø overrakte allerede i november Handicapprisen til Lillian Paulsen, frivillig i SIND-Huset. Statuetten, der følger med prisen, blev dog først overrakt ved Frivilligfesten.

Lillian Paulsen erkendte, at hun blev både sur og gal, da hun fik at vide, at hun skulle have prisen.

- Jeg syntes, andre fortjente det mere, sagde hun i sin takketale og tilføjede:

- Men efter et par måneder blev jeg varm om hjertet, så tak til SIND-Huset.

Aftenen bød også på besøg af Jan Hellesøe, psykologisk manipulator og tv-vært i programserien Fuckr med dn hjrne.