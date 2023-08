Limfjordsteatret bygger til kulissen

- Det giver os en fantastisk fordel i det daglige arbejde, at vi nu kan bygge kulisser i en hal med en højde op til fem meter i siderne. Det er særdeles tidsbesparende.

Det siger Jørgen Madsen, formand for Limfjordsteatrets Byggefond. Det er først nu, fire år efter indvielsen af den runde, i virkeligheden 52-kantede, teaterbygning på Limfjordsvej i Nykøbing, at han oplever, at egnsteatret er kommet i mål. Dengang blev en kælder til lager og værksted sparet væk i bestræbelserne på at få så meget spilleplads og publikumsområde for de 35 millioner kroner, der var at bygge for.

Limfjordsteatret

Men fredag middag var der rejsegilde på en 550 kvadratmeter lager- og værkstedshal på Tranevej lige bag teatret. Den har kostet tre mio. kr., og det har trukket ud, fordi Morsø Kommunalbestyrelse tøvede et års tid med at give en kommunegaranti til byggeriet, og imens steg materialepriserne kraftigt.

- Da vi omsider sad med pengene til at bygge for, henvendte jeg mig til det billigste af de tre firmaer, der havde budt på opgaven i en indbudt licitation. Det var Skinnerup Tømrer & Snedker i Thisted, som fortsat mente at kunne bygge hallen for de tre millioner. Vi har ikke flere penge og kan ikke gå nogen steder hen for at få dem. Der blevet rettet nogle småting til, men vi får en hal af samme størrelse og kvalitet, som der var lagt op til, siger Jørgen Madsen.

Teaterleder Gitte Malling talte begejstret om den nye hal ved rejsegildet. Foto: Bo Lehm

Rejsegildet blev en smule forsinket, så formanden regner med, at hallen er klar til at tage i brug om en måneds tid. Den er blevet varmeisoleret i alle rum, hvor man oprindeligt regnede med, at der skulle være en kold afdeling til maskiner og biler og en isoleret, opvarmet del til kulisser, kostumer og rekvisitter. Denne kvalitetsopgradering er dikteret af bygningsreglementet.

- Mens vi har ventet på hallen, har vi lejet lagerplads i Erslev, men det har været besværligt med afstanden. Den nye hal skal betjene begge vores afdelinger i Nykøbing og Thisted, og der vil være plads til længere opbevaringer af kulisser til Thisteds egne forestillinger. Kulisser til turnéforestillinger vil kunne bygges i hallen og skilles ad i sektioner. Det er den kedelige del af teatret, som denne investering handler om, men den får stor betydning for vores arbejdsgange, siger Jørgen Madsen.