Literpris: 625 kroner for håndsprit

THY-MORS:Da Frank Jørgensen fra Nykøbing ville gøre sin gode ven en tjeneste, var han lige ved at få et chok. Han var blevet sendt i byen efter to flasker håndsprit. Han skulle hente dem ved Bill´s Kontorservice i Nykøbing. Han betalte 125 kroner inde på kontoret for de to flasker. Da han skulle hente dem på lageret efterfølgende, blev han noget overrasket.

- Jeg fik to flasker med hver 100 milliliter i. Det vil sige, at en deciliter håndsprit koster 62,50 kroner. Det giver en literpris på 625 kroner. Det blev jeg noget chokeret over, siger Frank Jørgensen og fortsætter:

- Jeg synes ikke, at det handler om udbud og efterspørgsel. Jeg synes, det handler om efterspørgsel og udnyttelse, siger Frank Jørgensen, der mener, at det ingen steder hører hjemme.

- De må da have en dårlig smag i munden. Det burde ikke være lovligt at udnytte situationen, siger Frank Jørgensen, som efterfølgende selv har googlet sig til at lave håndsprit.

- Jeg blander husholdningssprit med vand og babyolie. Andre bruger også glycerin, siger han.

Hos Bill’s Kontorservice lytter man til kritikken men slår fast, at det ikke er noget forretningen tjener store summer på.

- Handsker, håndsprit og så videre er blevet meget dyrt. Priserne fra leverandører og grossister stiger, og det er noget der er svær at få fat på. Vi kan slet ikke levere det, som folk ønsker, siger Kasper Bovbjerg, der er daglig leder hos Bill’s Kontorservice i Nykøbing.

Bill’s kontorservice har købt et færdigt produkt hos en kemivirksomhed i landet, og i den forbindelsen har man forsøgt at tænke anderledes.

- Det er jo ikke et produkt, vi normalt har, siger Kasper Bovbjerg, som godt kan forstå, at folk bliver forbløffet over den høje pris.

- Jeg forsikrer, at det ikke er noget, vi spinder guld på. Det er en speciel tid, og folk burde da være glade for, at vi i det hele taget gør noget, siger Kasper Bovbjerg.

Billigst på apoteket

Apoteker og leder af Løve Apoteket i Thisted, Jytte Vinther Klarskov, kunne fredag formiddag igen sælge håndsprit til kunderne. Prisen for en halv liter er på 125 kroner, og dermed er literprisen på 250 kroner et godt stykke under de 625 kroner, som man må af med hos Bill’s Kontorservice. Om det så er to helt sammenlignelige produkter, da spritindholdet kan variere, er usikkert. Men det giver et fingerpraj.

- 125 kroner for en halv liter er en hel del dyrere end normalt, men vi gør, hvad vi kan for at tilbyde vores kunder det, siger Jytte Vinther Klarskov, som må sige nej til kunder op til 300 gange om dagen. Denne fredag bliver hun også nødt til at sige nej, for morgenens levering varer ikke længe.

- Men vi får forhåbentligt noget snart igen, siger apotekeren.

Hos Løve Apoteket laver man også en rationering, når produktet er på hylderne.

- Vi sælger kun en flaske pr. kunde, siger hun.

Hos Løve Apoteket har man drive-in-apotek, hvilket benyttes ganske flittigt i disse dage.

- Så sidder kunderne uden for i deres bil. Det virker rigtig godt, siger hun.