Livsfarligt: Højspændingsledninger faldet ned

NYKØBING: Alle borgere opfordres til at holde sig langt væk fra området omkring Højris Slot på Mors, da to højspændingsledninger er faldet ned.

Det oplyser Nordjyllands Beredskab.

- I det her vejr kan det være livsfarligt at komme for tæt på, siger indsatsleder Mogens Hansen, der selv holdt sig 400-500 meter fra stedet.

Det er to højspændingsledninger, der er stødt sammen. Sammenstødet har skabt gnister og sat ild til flere trætoppe i plantagen ved Højris Slot. Det skyldes formentlig, at sneen, der har ligget på ledninger er smeltet, og derfor har sat ledningerne i sving.

- Det er endnu ukendt, hvad dette betyder for energiforsyningen, siger indsatslederen.

Stedet er afspærret og beredskabet har forladt stedet. Det er nu op til energiforsyningen at finde ud af de nærmere omstændigheder.

Meld gerne ind

Det er Thy-Mors Energi Elnet, der står for strømmen i masterne i området. De arbejder nu på stedet for udbedre skaderne.

- Der er ikke nogen afbrydelse forbundet med dette. Så vores kunder oplever ingen forstyrrelse, siger teknisk chef Thy-Mors Energi Elnet, Kristian Tilsted, der opfordrer folk til at melde ind, hvis de oplever strømproblemer.

Desuden hører selskabet også gerne noget, hvis andre ser master, der er faldet til jorden.

Han fortæller, at der som følge af uheldet fredag aften blot er én forsyning til Nykøbing. Det betyder, at strømforsyningen er sårbar.

- Sker der noget med den forsyning, kan der godt komme langvarige strømafbrydelser, siger Kristian Tilsted.

Folk fra selskabet vil aftenen og natten igennem være på stedet for at genoprette forbindelsen.