Lokal borger bag stort projekt: Her skal bygges 14 nye lejeboliger

VILS:Tidsplanen ligger ikke fast endnu, men går det, som entreprenør Dan Vester Boll håber, så vil han snart kunne sætte gang i opførelsen af måske 14 nye, ældrevenlige boliger lige midt i hans hjemby Vils.

Byggegrunden ejer han allerede. Det drejer sig om et kantet areal mellem Vils Bolighus og Nørrealle, lige over for byens købmandsbutik. Det meste af arealet er ubebygget. Indtil sidste sommer var det bevokset med høje træer, som nu er fældet.

Den kommende byggeplads inkluderer også matriklen på hjørnet af Nørrealle og Næssundvej. Det er planen, at huset på hjørnet samt nabohuset på Nørrealle skal rives ned for at give plads til nye, private udlejningsboliger.

Sådan forestiller bygherren sig, at boligerne kan placeres på arealet. Tegningerne kan ses både hos købmanden i Vils og hos Vils Møbelhus. Foto: Bo Lehm

Dan Boll har for nyligt sat et stort roll-up banner med skitser og plantegninger af boligerne op i købmandsbutikken, og der er også hængt tegninger op på en væg inde i Vils Bolighus. Her står der "opførelse af 14 lejeboliger ved Vils Bolighus". Men om det ender med 10, 12 eller 14 boliger fordelt på fem, seks eller syv dobbelthuse, det vil komme an på både lokalplan og efterspørgsel.

- Lige nu er vi ved at undersøge interessen for at bo der. Der har været en del tilsagn, oplyser Dan Boll. Han har ikke noget bud på, hvornår byggeprojektet kan gå i gang.

- Vi skal lige have en lokalplan igennem først. Den er ikke sat i værk endnu, men det bliver den nu her, siger han.

Dan Boll er medindehaver af Thisted Entreprenørforretning ApS. Det er planen, at virksomheden skal udføre arbejdet, men det er Dan Boll selv, der står som bygherre.

Ifølge plantegningerne vil de kommende boliger få en størrelse på mellem 92 og 110 kvadratmeter.