Fuglekigger: Der er to havørneunger i reden

MORS:For få dage siden kunne Morsø Kommune fortælle i et opslag på Facebook, at det havørnepar, der har slået sig ned ved vådområdet Jølby Nor midt på Mors, har fået en unge. Nu har en lokal borger, Poul Nielsen, supplere med oplysningen om, at han har set hele to unger i reden.

Havørneparret har en kæmpestor rede i et område vest for Vestmorsvej, og reden kan ses fint ude fra vejen ved hjælp af en kikkert. Kommunen har etableret et forstyrrelsesfrit område omkring reden for at sikre ørnene ro til at yngle.

Ifølge kommunens opslag er det første gang siden 1911, der er udklækket en havørneunge på Mors.

Poul Nielsen skrev i sit opslag mandag: "Der er to unger hos ørnene, ser på de bliver fodret", og han understreger, at folk, der gerne vil se ørnene, skal blive ude på Vestmorsvej, ligesom han selv gjorde med sin kikkert.