Uskønt lokalbrag: MorsØ FC sled sig til tre point

ØSTER JØLBY: Fredag aften var der dækket op til et rigtig lokalbrag i Serie 2, da Nordvestmors BK hjemme tog imod MorsØ FC. Dog blev det ikke den mest velspillede kamp for nogle af mandskaberne i sæsonen, men i sidste ende var det gæsterne fra MorsØ FC, som sled sig til en 1-0 sejr.

- Generelt var det en uskøn kamp i dag, og vi kunne ikke få vores spil til at fungere. Det er selvfølgelig ærgerligt, fordi vi havde sat os op til det her lokalopgør, men det blev aldrig nogen skøn kamp, siger træner for Nordvestmors BK, Poul Bak Pedersen.

I MorsØ FC lejren glæder spillende træner Mickey Berg sig over en hårdt kæmpet sejr.

- Det var en ekstrem vigtig sejr for os, fordi vi lægger lidt afstand til bunden. Men det blev en arbejdssejr i en svær kamp, siger Mickey Berg.

I første halvleg havde begge hold svært ved at skabe chancer, men efter 22 minutter slog MorsØ FC til. Det var Rasmus Goul Nielsen, som kom forrest på et hjørnespark og headede gæsterne i front. En scoring, som spillerne fra Nordvestmors BK ikke var tilfreds med.

- For mig at se blev der begået et frispark på vores målmand, som desværre ikke blev dømt, siger Poul Bak Pedersen og fortsætter:

- Efter scoringen trak de sig tilbage, så vi fik mere plads, men vi manglede det sidste for at blive rigtig farlige.

Efter pausen fortsatte Nordvestmors BK med at være i boldbesiddelse, men havde svært ved at skabe chancer. Det gav plads til omstillinger den anden vej.

- Vi stod rigtig godt i forsvaret i dag og holdt dem fra chancer. I anden halvleg havde vi selv flere kontrachancer, hvor vi burde have lukket kampen til 2-0, siger Mickey Berg.

Med fredagens sejr kravler MorsØ FC op på tredjepladsen med 19 point. Nordvestmors BK indtager femtepladsen med 10 point.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

Nordvestmors BK

MorsØ FC

Resultat: 0-1

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 Rasmus Goul Nielsen (22)