Lokalbrag på Mors: MorsØ FC trak det længste strå i målrigt opgør

NYKØBING:Søndag eftermiddag skulle det igen afgøres, hvad der er Mors bedste fodboldhold. Det skete i Nykøbing, hvor MorsØ FC fik besøg af rivalerne fra Nordvestmors BK.

- Vi spillede ikke den kønneste kamp i dag, men vi kæmpede hårdt, og det gav os sejren, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

- Objektivt set var det et godt lokalbrag med masser af mål og dueller, men vi lavede desværre for mange fejl, siger Poul Bak Pedersen, som er træner for Nordvestmors BK.

Det var en kamp med mange chancer og allerede efter et kvarter bragte gæsterne sig foran på et mål af Tobias Blåbjerg. 20 minutter senere fik Nikolaj Kærgaard udlignet for hjemmeholdet, da et langskud ikke blev clearet, og som han kunne heade i mål. MorsØ FC kom foran 2-1 efter 38 minutter på et langskud fra Thomas Højriis.

I anden halvleg kom gæsterne bedst ud, og fik udlignet efter to minutter. Her modtog Mathias Hansen bolden, afdriblede to modstandere og sparkede bolden i mål i den modsatte side. Fem minutter senere kom de også foran på et straffespark af Mads Vester.

Men efter 65 minutter blev der begået et straffespark på Mickey Berg. Det tog Mads Østergaard sig af og udlignede ti 3-3. Og efter 70 minutter headede Mickey Berg den afgørende bold i mål, da Nordvestmors BK’s målmand gik fejl af et indlæg. Dermed vandt MorsØ FC kampen og håneretten mod lokalrivalerne.

- Det er selvfølgelig dejligt at vinde lokalopgøret. Vi står med seks point efter to kampe, og det er vi selvfølgelig tilfredse med, siger Mickey Berg.

- Vi havde chancerne til at score mere, så uafgjort havde ikke været ufortjent. Vi er tilfredse med at score tre mål, men vi skal arbejde på de personlige fejl, siger Poul Bak Pedersen.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

MorsØ FC

Nordvestmors BK

Resultat: 4-3

Pausestilling: 2-1

Mål: 0-1 Tobias Blåbjerg (15), 1-1 Nikolaj Kærgaard (34), 2-1 Thomas Højriis (38), 2-2 Mathias Hansen (47), 2-3 Mads Vester (52), 3-3 Mads Østergaard (65) og 4-3 Mickey Berg (70)