Lokale borgmestre om nyt trafikudspil: - Det betyder rigtig meget for vores område

THY-MORS:- Det her er jo det, vi har håbet på, glædet os til og arbejdet for, næsten siden Sallingsundbroen blev indviet.

Det siger borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), Morsø Kommune, i en kommentar til det trafikudspil, som regeringen præsenterede ved middagstid torsdag.

I udspillet, som rækker frem til 2035, lægges der ifølge erhvervsminister Simon Kollerup (S) op til, at der afsættes 700 millioner kroner til en udvidelse af rute 26 på dele af strækningen mellem Hanstholm og Sallingsund. Der skal også bruges penge på et forbedret vejhængsel der, hvor Rute 26 møder Rute 11 ved Sundby Thy. En udvidelse af Rute 34 fra Haderup til det nordlige Skive indgår også i udspillet.

- Det vil få enorm betydning for Mors, vurderer Hans Ejner Bertelsen og fortsætter:

- Jeg tror, vi vil se det både i forhold til vores bosætning og i udviklingen af vores erhvervsliv.

Både han og hans borgmesterkollega i Thisted Kommune, Ulla Vestergaard (S), tilskriver den fælles indsats i Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 en del af æren for, at det nu er lykkedes at komme med på kortet over planlagte trafikforbedringer. I komiteen sidder også borgmestre fra Skive og Herning kommuner samt regionsrådsformændene fra Nord og Midt samt repræsentanter fra egnens erhvervsliv. Derudover støtter 52 lokale virksomheder op om projektet.

- Jeg er superstolt af vores samarbejde i de fire kommuner sammen med alle de erhvervsvirksomheder, der har bakket op om, at vi skal have en infrastruktur, der er tilpasset den virkelighed, vi faktisk har, siger Ulla Vestergaard og fortsætter:

- Her i Produktionsdanmark skal der transporteres både varer og mennesker frem og tilbage, og det er vores veje ikke gearet til.

Tage Odgaard Nielsen, adm. direktør i Frontego A/S og formand for DI Thy/Mors, glæder sig i høj grad også over, at en udvidelse af rute 34 mellem Skive og Haderup indgår i udspillet fra regeringen.

- Jeg ved, at vognmændene har efterspurgt det meget, for vejen er faktisk så smal, at lastbilerne nærmest klasker sidespejlene sammen, siger han.

Ulla Vestergaard pointerer, at det nu gælder om at fastholde presset på folketingspolitikerne.

- Jeg er glad for, at vi i hvert fald har vundet første sæt. Andet sæt skal vi også vinde, og det kræver, at de andre partier også bakker op, siger hun.