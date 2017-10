Lokale butikker fjerner Samvirke

MORS: Coops medlemsblad Samvirke har skabt stor vrede hos danske konventionelle landmænd med et ni siders langt tema om brugen af pesticider i dansk landbrug. Derfor har fødevareproducenternes brancheorganisationer opfordret til boykot af dagligvaregiganten. På Mors er utilfredsheden med temaet også stor blandt øens landmænd, hvorfor SuperBrugsen i både Øster Jølby og Glyngøre har fjernet bladet fra butikkerne.

- Vi mødtes cirka ti landmænd fra Mors i onsdags, hvor det var dagens hotte emne, fortæller Niels Holger Nordendahl, der driver et landbrug på Midtmors med cirka 300 malkekøer.

Han fortæller, at samtlige landmænd er sure over bladets artikelserie.

Temaet sætter fokus på de sundhedsmæssige konsekvenser, som pesticider kan have, og artiklen er desuden starten på en kampagne, Coop fører hele oktober måned, som handler om at få mere økologi på hylderne og presse den danske fødevareproduktion til at dyrke mere økologisk.

Niels Holger Nordendahl mener, at teamet er usagligt og udstiller konventionelle landmænd.

- Det er ikke sagligt, det der står i artiklerne. De udstiller os, og det er træls at skulle udstilles med gasmasker og heldragt. Det rammer min stolthed, siger Niels Holger Nordendahl, der er uforstående overfor bladets vinkel.

- Selvfølgelig skal der være plads til forskelligheder, men det skal ikke ske på bekostning af mig. Vi leverer kvalitetsprodukter hver dag - både økologisk, men også konventionelt, hvor vi tager hensyn til miljø og natur, siger han.

Kritikken har medført, at SuperBrugsen i Øster Jølby har valgt at fjerne bladet fra butikken. Det er i stedet lagt om i baglokalet.

- Jeg synes, det er urimeligt, at landmændene bliver nedgjort på den måde. Billedet på forsiden er langt over grænsen, og det er jo det samme som at sige, at det de laver, ikke er i orden, siger Per Larsen, uddeler ved SuperBrugsen Øster Jølby.

- Landmændene har jo deres på det rene og følger retningslinjerne. Så jeg har fjernet bladet, for jeg ser ingen grund til at træde nogen over tæerne ved at lade det ligge i butikken, siger Per Larsen.

Han tilføjer, at de kunder der gerne vil have bladet, stadig kan få det.

Også SuperBrugsen i Glyngøre har fjernet bladet fra kasserne, men uddeleren, Jesper Skovlund, har ikke yderligere kommentarer herom.

Niels Holger Nordendahl er glad for, at butikkerne støtter op, og støtter derfor tilbage den anden vej.

- Jeg støtter det lokale, og når de viser, at de også er imod udstillingen af os, så fortsætter jeg med at handle hos dem, siger han.

I bladet står der blandt andet, at Morsø er blandt de kommuner, hvor der sprøjtes på det største areal, og at giften blandt andet mistænkes for at give kræft og diabetes.

CSR-chef i Coop, Thomas Roland, har i et interview til TV2 sagt, at Samvirke sætter fokus på en vigtig problemstilling, nemlig anvendelsen af pesticider i fødevareproduktionen.

- Det er en fuldstændig vanvittig overreaktion fra det konventionelle landbrugs side. Når man som Samvirke laver en forside, der skaber debat, har man opfyldt sin mission. Det er vigtigt, at man diskuterer det faktiske indhold og ikke kun formen, siger Thomas Roland til TV 2.

Kigger man i årsrapporten fra Miljø- og Fødevareministeriet, så konkluderes det, at alle fund af pesticidrester er under de lovlige grænseværdier.