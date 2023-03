Lokale helte på plakaten: Kæmpe hjemmebanefavorit kommer til Alive Festival

THISTED:Jonah Blacksmith, folk-rockband med stærke rødder i Thy, er et af fire navne fra Alive Festival musikprogram i 2023, som festivalen nu offentliggør.

- Vi har altid haft fokus på stærke lokale navne. Jonah Blacksmith er blandt de mest succesfulde bands fra Thy. Derfor er vi rigtig glade for at have Jonah Blacksmith på plakaten, siger Nicolai Demuth, kunstnerisk ansvarlig hos Alive Festival ifølge en pressemeddelelse.

Desuden kan Alive Festival præsentere et internationalt navn, Ghetto Kumbé (COL) fra Bogotá.

Det er ifølge festivalen en trio, som har haft stor indflydelse på den alternative musikscene i Amerika. Ghetto Kumbé har optrådt i store dele af verdenen, blandt andet været opvarmning for Radiohead

- Det bliver med masker, trommer og rituel stemning, når trioen rammer Alive, lover festivalen.

Det tredje navn, som afslører i denne omgang, er Soleima hvis seneste album, ’Nationens Skrammer,’ har fået fine ord med fra på vejen fra anmelderne. Hun har faktisk optråsdt på Alive Festival en gang tdligere, nemlig i 2017, hvor hun vandt årets talent til P3 Guld.

- Siden dengang er der sket meget for Soleima og Alive Festival. Selv siger hun, at vi kan forvente noget helt nyt fra hende, og vi glæder os helt vildt til at se, hvad hun har med, siger Nicolai Demuth.

Endelig præsenterer festivalen Debbie Sings med Sophia Hage, hvis "hyper-pop" der sidste år satte et gevaldigt aftryk på Roskilde Festivals Countdown-scene.

Alive Festival finder i år sted i dagene 27.-29. juli.