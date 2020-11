Lokale HHX-elever vinder landsdækkende innovationskonkurrence

NYKØBING:Idéen med en drone, der kan støtte landbruget i at bekæmpe flyvehavre, fik en gruppe elever fra Morsø Handelsgymnasium helt til tops i den landsdækkende Danish Entrepreneurship Festival.

Det skriver EUC Nordvest i en pressemeddelelse.

Holdet bag "WO-Drones" (WildOat Drones), der består af Camilla Højgaard, Mikkel Bæk Christensen, Maja Korsgaard Sørensen og Frederik Bødskov Larsen, sikrede sig med deres idé den samlede sejr i idékonkurrencen for ungdomsuddannelser.

Ifølge pressemeddelelsen fra EUC Nordvest er bekæmpelse af flyvehavre lovpligtigt for alle landbrug i Danmark, så der er tale om et produkt med en anseelig målgruppe, lyder det.

De unges idé går ud på at udvikle en drone, der ved overflyvning af landmandens marker kan identificere flyvehavre. Privatfoto

De unges idé går ud på at udvikle en drone, der ved overflyvning af landmandens marker kan identificere flyvehavre. Herefter kan dronen markere områder med flyvehavre på et kort, så landmanden kan se, hvor der skal sættes ind.

- I dag foregår bekæmpelsen enten ved, at landmændene sprøjter hele marken med sprøjtegift i forsommeren, eller ved at de i juni/juli gennemgår hele marken manuelt for at finde og fjerne flyvehavren.

- Ulempen ved den første metode er naturligvis, at det kræver et stort forbrug af sprøjtegifte, mens ulempen ved den anden metode er, at det tager utrolig mange timer at komme igennem markerne manuelt. Begge disse ulemper elimineres, hvis man i stedet lader dronen klare opsporingen, lyder det fra Camilla Højgaard fra WO-Drones i pressemeddelelsen.

- På forkant med teknologien

Af pressemeddelelsen fremgår det, at dommerpanelet lagde til grund for WO-Drones’ sejr, "at gruppen med deres idé var nyskabende og på forkant med teknologien, at det var en fremtidssikret idé med stort potentiale og – ikke mindst – at det er en idé, der i dén grad imødekommer FN’s Verdensmål, idet WO-Drones’ idé kan bidrage til at sikre rent drikkevand ved at forhindre unødig nedsivning af sprøjtegift til grundvandet."

Med hæderen følger en præmie på 10.000 kr., og den vil gruppen bruge som startkapital til at få udviklet den nødvendige software til dronen.

Ud af mere end 90 elevhold fra hele Danmark havde Morsø Handelsgymnasium tre elevhold med i finalen ved Danish Entrepreneurship Festival.