Lokale ildsjæle klar til kamp: Sådan vil de redde skolen

MORS: - Vi kæmper for en fremtid for både friskolen og børnehuset, og det er alt for tidligt at kaste håndklædet i ringen.

Sådan siger Emile Grangè i en pressemeddelelse. Hun er en af initiativtagerne til en redningsaktion for Sundby Friskole og Børnehus.

Lørdag var et halvt hundrede forældre og Sundby-borgere mødt op på friskolen for at høre om initiativgruppens planer for at redde skolen og dermed også børnehuset efter sidste uges melding fra bestyrelsen bag Sundby Friskole om at lukke skolen - og dermed også børnehuset.

- Der er flere scenarier. Der er et, hvor det er skolen og dermed også Børnehuset, der kører videre. Og så er der et andet scenarie, hvor det kun er Børnehuset, der kører videre, siger Emile Grangè i pressemeddelelsen.

På lørdagens møde blev der nedsat et par hurtigtarbejdede udvalg, der blandt andet skal se på, hvordan man får fat i flere elever i Vilsund, ligesom man vil undersøge, hvorfor forældre i området har valgt andre skoler til deres børn.

For tiden er det sådan, at skolen ifølge pressemeddelelsen mangler tre-fire elever for at kunne lave og få godkendt et budget for det kommende skoleår.

- Vilsund er der ikke nogen skole, og der kommer der allerede børn fra Vilsund til Sundby. Men kunne man få Vilsund til i højere grad at vælge Sundby til, ville der være et lidt større opland. Så vi håber, at vi kan få nogle til at komme på andre tanker og vælge Sundby Friskole til, siger Emile Grangè.

Stormøde

Næste punkt i redningsaktionen er et stormøde for borgere fra både Sundby og Vilsund - og alle, der har en interesse i at redde Sundby Friskole.

På mødet vil udvalgene præsentere resultaterne af deres arbejde, og hvordan fremtidsudsigterne ser ud for både skolen og børnehuset.

- Det vil være ærgerligt at lukke friskolen, da vi bor i et område med en rivende udvikling - her tænker jeg bl.a. på, at området om kort tid får en stort Rema 1000, der er ved at blive opført i Vilsund, siger Emile Grangè.