Lokalområde presser på for bedre vej til Herning

THY-MORS:Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 har lanceret en hjemmeside, der fortæller om projektet og om argumenterne for bedre trafikal infrastruktur fra Hanstholm til Herning.

”Rute 26 og 34 - den nordvestjyske livsnerve” står der hen over et luftfoto af Sallingsundbroen på hjemmesidens forside. Både Thisted, Morsø, Skive og Herning Kommuner står bag projektet foruden erhvervsrådene i de pågældende kommuner samt Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Den ny hjemmeside samler relevante informationer til dem, der vil vide mere om projektet og følge komitéens indsats for en opgradering af statsvejen fra Hanstholm til Herning. Målet med den politiske indsats er at få en udvidelse af vejstrækningen til en såkaldt 2+1-vej besluttet, når Folketinget i år skal afgøre, hvor statens midler til infrastruktur skal bruges frem til 2030.

Virksomheder bakker op

Ud over at præsentere komitéen fortæller hjemmesiden også om de 52 lokale virksomheder, som indtil nu har bidraget aktivt til komitéens arbejde. Via hjemmesiden kan andre interesserede virksomheder melde sig som aktive støtter til projektet. Komitéen har ofte påpeget, at netop den brede opbakning fra områdets erhvervsliv er vigtig, når man skal i dialog med beslutningstagerne på Christiansborg.

Endelig giver hjemmesiden også nem adgang til en række baggrundsoplysninger og til aktuelle nyheder om projektet og den politiske situation. Den er i øjeblikket ret uafklaret. Det var ventet, at forhandlingerne om statens investeringer i infrastruktur skulle indledes først på året og afsluttes her i foråret, men forhandlingerne er udsat på grund af corona-krisen og ventes først optaget i efteråret.

Brev til ministeren

Senest har Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 dog presset på for at få transportminister Benny Engelbrecht til at fremrykke investeringerne i en udbygning af strækningen fra Hanstholm til Herning. I et brev til ministeren argumenterer komitéen med, at en fremrykning af de statslige investeringer på Rute 26 og Rute 34 vil gavne beskæftigelsen på kort sigt og væksten i det lokale erhvervsliv på langt sigt.