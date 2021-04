Lokalopgør på Mors: - Vi fik vist, hvem der er øens bedste fodboldhold

NYKØBING:Der var lagt op til det store lokalopgør lørdag eftermiddag i Serie 2, da MorsØ FC hjemme i Nykøbing fik besøg af Nordvestmors BK. Dog var det ikke den mest velspillede kamp for nogen af mandskaberne, hvor blæsten drillede begge holde. Men det var gæsterne fra Nordvestmors BK, som trak det længste stik og vandt kampen 1-0.

- Vi spillede ikke en god kamp i dag. Bolden blev losset for meget, og vi skabte ikke nok afgørende chancer, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

Og fra kampens start, var det var Nordvestmors BK, som kom bedst ud og satte sig på begivenhederne.

- Indenfor de første 10 minutter fik vi os spillet igennem til to store chancer, og vi kunne have været foran 2-0. Men desværre kom bolden ikke over stregen, siger Poul Bak Pedersen, som er træner for Nordvestmors BK.

Gæsterne fortsatte med at være det mest boldbesiddende hold, men som første halvleg skred frem, fik MorsØ FC slået Nordvestmors BK’s spil i stykker. Derfor fik begge hold sværere og sværere ved at spille sig frem til chancer.

Men i slutningen af første halvleg kom bolden i mål. Den scoring tilfaldt Nordvestmors BK, som fik tilkendt et straffespark, da der blev dømt hånd på bolden i MorsØ FC’s målfelt. Mads Vester Nielsen tog sig af straffesparket og satte den sikkert ind til 0-1. Den kendelse ærgrede Mickey Berg efter kampen.

- Der var ingen af deres spillere, som appellerede for straffe, så det er selvfølgelig frustrerende, at dommeren havde set en hånd, som ingen andre havde, siger Mickey Berg.

I anden halvleg var det hjemmeholdet fra MorsØ FC, som var spilstyrende og pressede Nordvestmors BK bagud.

- I anden halvleg var det rent powerplay fra vores side, hvor vi pressede dem helt tilbage. Desværre manglede vi lige det sidste til for alvor at skabe de chancer, som kunne have givet et mål. Men vi skulle have haft mere ud af anden halvleg, siger Mickey Berg.

Nordvestmors BK lykkedes ikke i anden halvleg med at få gang i kombinationsspillet igen, og derfor måtte de primært stå imod og parere.

- Der var en del vind på banen i dag, og vi spillede i modvind hele anden halvleg. Vi vil gerne spille de hurtige kombinationer, men det blev en kamp på MorsØ FC’s præmisser, så vi blev presset tilbage og måtte satse på kontra, siger Poul Bak Pedersen.

Men selvom MorsØ FC havde bolden meget, blev det ikke omsat til målchancer. Samtidig fik Nordvestmors BK heller ikke lukreret på omstillingerne, og kampen endte 0-1. Derfor var Poul Bak Pedersen glad for, at Nordvestmors BK kunne tage fra Nykøbing med tre point i lokalopgøret.

- Det er selvfølgelig dejligt, at vi fik sat tingene på plads og viste, hvem der er øens bedste fodboldhold, siger Poul Bak Pedersen.

Det er Nordvestmors BK, som fører Serie 2 med syv point efter tre kampe spillet. MorsØ FC befinder sig midt i tabellen med fire point efter tre kampe.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

MorsØ FC

Nordvestmors BK

Resultat: 0-1

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 Mads Vester Nielsen (44)