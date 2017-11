Lokalpolitisk romance går viralt

Ikke alle kan se sig fri for at trække på smilebåndet af de to socialdemokratiske valgplakater, der pryder en lygtepæl på Mågevej ud for anlægget i Nykøbing.

Og man må sige, at billedet af de to plakater er gået viralt.

Den uofficielle konge af Instagram, Anders Hemmingsen, har nemlig lagt et billede af de to plakater op på både Instagram og Facebook.

Det har fået mange mennesker til at "like", og nok også til at trække på smilebåndet.

Faktisk har hele 40.456 brugere pt. "liket" billedet på Instagram, og 7200 har "liket" på Hemmingsens Facebook.

Om der er kærlighed i luften, kan vi ikke bekræfte. Men det er da alligevel forfriskende, at valgkampen her har fået et kærligt præg.