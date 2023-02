Lokalt sammenhold er vejen frem: Sådan vil de skabe ny købmandsbutik

SEJERSLEV:Livsnerven på Nordmors er og bliver købmandsbutikken i Sejerslev. Uden den ville der hverken være basis for friskole, børnehave, bager, brugskunstbutik, hal og aktivitetshus. Og den er vigtig for den tilflytning og nyopførelse af boliger, som landsbyen og egnen med den stigende gennemsnitsalder får hårdt brug for i fremtiden.

Det har de lokale for længst erkendt, og i forrige uge gjorde de alvor af det ved at omdanne en projektgruppe udsprunget af Nordmors Beboerforening og nogle borgermøder til et anpartsselskab med en startkapital på en halv million kroner. Og det første fokuspunkt er Min Købmand på Sejersvej.

Nok fik man sikret arvefølgen i december, da Ole Pedersen afløste Anette Pedersen som købmand. Men rammerne er ikke up to date.

Den nye købmand Ole Pedersen vil gerne have en ny og større butik. Foto: Bo Lehm

- Vi har gang i flere projekter, i første omgang købmanden. Vi overvejer fremtiden for butikken og har fået lavet tegninger til en ny butik, hvis det bliver løsningen. Andre muligheder er at købe bygningskomplekset af ejeren Frøslev-Mollerup Sparekasse på forskellige vilkår. Desuden har vi været hos kommunen for at få klarhed over mulighederne, siger Anette Stagstrup, der er blevet formand for Nordmors Erhvervsudvikling ApS. Dette selskab skal supplere den tre år gamle forening Åbent Nordmors, så man både kan favne kommercielle og folkelige tiltag.

Byggefolk i bestyrelsen

Med i bestyrelsen er to lokale håndværksmestre, tømrer Martin Vester og murer Nicolai Jensen, der har halvpart i Nordmors Murerforretning. De er gået med for at understøtte byggeri- eller renoveringsplanerne.

- Hvis vi skal bygge, bliver det en større butik i gården til den nuværende butik. Fra Dagrofas side anbefaler man en butik på 400 kvadratmeter med et lager på 200 kvadratmeter. Vi kunne så bygge, mens den gamle butik fortsætter, og så rive den ned ved indflytningen. Nuværende lagerbygning er nyere og vil blot kræve en mindre udvidelse. Vi vil fremtidssikre butikken med et større varesortiment, men der kan simpelthen ikke presses flere varer ind i det nuværende butikslokale, siger Nicolai Jensen.

Alt er i spil lige nu, siger de tre fra anpartsselskabets bestyrelse. Købmandsgrunden støder op til Naturfriskolen Nordmors i baggrunden. Foto: Bo Lehm

Der vil så kunne laves en ordentlig parkeringsplads der, hvor den nuværende butik ligger, til afløsning af den trange skråparkering langs fortovet. Tankanlægget, som er eneste mulighed på Nordmors for at fylde på bilen, vil man bevare. Det skal i givet fald forhandles man sparekassen, som ejer tanken, og hvor benzinselskabet betaler en afgift pr. solgt liter til købmanden for at holde øje med anlægget. Det skal også afklares, om der kan findes en funktion til den tidligere sparekassebygning ved siden af købmanden, eller om den skal væltes i forbindelse med overtagelse og nybyggeri.

- Det er ikke realistisk at flytte parkeringen om i gården, for folk vil holde lige ved døren. Den bedste idé er at finde økonomi til at bygge nyt, og der vil der være forskellige muligheder for at søge tilskud fra både Dagrofa og fonde. Her skal vi så nok tænke i bæredygtigt og klimavenligt byggeri, som er et krav fra mange fonde, siger Nicolai Jensen.

På et møde forleden med Teknik og Miljø i Morsø Kommune blev der nikket positivt til Nordmorsfolkenes planer. Kommunen - og også politiet - er dog meget opmærksom på, at trafikforholdene omkring dagligvarebutikken skal være sikre og bedre end i dag.

Til- og frakørsel af varer og emballage er en snæver øvelse, og kommunen vil sikre sig, at den bliver trafiksikret i forbindelse et kommende projekt. Foto: Bo Lehm

Nordmorsfolkene har skævet til og talt med både Vils og Østerild, hvor lokale har lavet lignende konstruktioner for at nyopføre og bevare deres dagligvarebutikker.

- Vi havde fået Østerild-købmanden med til et af vores borgermøder, hvor han kunne fortælle, at jo mere han sælger, jo mere skal han betale i husleje. Det er en smart måde at samle byen på, så der falder noget af til anpartshaverne. På den måde styrker man lysten til at bakke op, og det skal vi have arbejdet ind i projektet, siger Anette Stagstrup.

Mange ting i er i gang

Kommunalbestyrelsesmedlem Poul Roesen (K) er suppleant i bestyrelsen. Han deltager i arbejdet for at holde gruppen ajour med kommunens planer og tanker.

- Der er mange ting i gang. Skarregaard, som nu drives af en forening, er kommet godt i gang gennem samarbejdsaftalen med kommunen og havde kæmpesucces med sit julemarked. Den kommunale børnehave overtages 1. april af Naturfriskolen Nordmors, hvorved skolen får en naturlig fødekæde af nye elever. Nu er der omsider udsigt til, at der sættes fugletårne op ved Hundsø og Biskæret. Desuden er §17,4-udvalget om fossil- og molermuseet i gang. Og Sejerslev er udpeget som omdannelseslandsby i kommuneplanen, hvilket indebærer, at der kan tænkes i andre boformer og udstykninger i naturskønne områder uden for bygrænsen, siger Poul Roesen.

- Vi har søgt Landdistriktsrådet om 50.000 kr. til nye stisystemer på Nordmors inklusive fem borde/bænkesæt, sansestationer og skiltning, tilføjer Anette Stagstrup.

Nordmors står sammen om Min Købmand og Sejerslev Bageri. Erhvervsforeningen vil gerne have flere til at tegne anparter á 1000 kroner. Foto: Bo Lehm

Det er nu også bestemt, at det gamle, utidssvarende forsamlingshus rives ned for en kommunal udgift på 125.000 kr. Og der er givet byggetilladelse til tilbygningen til Nordmors Hallen, hvor borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) kommer og tager første spadestik søndag 19. februar klokken 10.

- Det er derfor, det lige nu giver mening at arbejde for en ny købmandsbutik. Så rider vi videre på alt det andet positive, der sker på Nordmors, siger Nicolai Jensen.