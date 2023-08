Lone har søgt og søgt: Sådan fandt hun historien om en fin dame og en blomsterforretning

Det er ikke nemt at gå på jagt efter for længst afdøde slægtninge, når der ikke er nogen efterkommere at spørge. Lone Dybdahl er fra Velling ved Ringkøbing Fjord - ja, det er den by, hvor Stine Pilgaards "Meter i sekundet" udspiller sig, men den har ikke noget at gøre med denne historie.

Sammen med sin mand Kurt er Lone i sejlbåd ankommet til Nykøbing, som hun besøger for første gang i 30 år. Forinden har hun sendt en forespørgsel ud gennem en lokal Facebook-gruppe: Er der nogen, der husker Rosa og Verner Jensen?

Lone fortæller:

- Rosa og Verner fik en søn, Thorbjørn, som var min mors fætter. Han var deres eneste barn, hvorimod min mor kom ud af en søskendeflok på 11, så det var meget forskellige kår, de voksede op i. Vi syntes altid, at Rosa var en sådan en fin dame, når de en sjælden gang kom på besøg i deres bil. Da jeg fyldte otte år, husker jeg, at Rosa åbnede en stor læderpung fyldt med mønter og gav mig en femmer. Hun må godt nok være rig, tænkte jeg!

Blomsterforretning

Lone ved lidt om, hvad Rosa og Verner bedrev på Mors:

- De havde denne her blomsterforretning i Nykøbing. Mine forældre er her ikke længere til at spørge, og Rosa og Verner døde allerede i 1980'erne, han nogle år før hende. Så da vi havde besluttet at sejle til Nykøbing, tænkte jeg, at nu skal jeg simpelthen finde ud af, hvad der blev af Rosa, Verner og Thorbjørn, siger Lone Dybdahl, der er gået på pension efter at have været pædagog i mange år.

Og der var bingo fra morsingboer, som hver især havde en erindring eller vidste lidt om parret.

Rosa og Verner havde blomsterbutik og grønthandel på Højbro 27 i Nykøbing, et hus, der ikke findes længere, og de drev et gartneri, som lå ude, hvor Morsø Gymnasium senere blev bygget på Limfjordsvej. Parret kørte på torvet i Nykøbing hver lørdag og havde en stadeplads, og en mand - Hans Chr. Nielsen - kan fortælle, at han købte Verners traktor, da gartneriet blev nedlagt, og at den stadig kan køre.

Men Lone Dybdahl fik også mere at vide om morens fætter.

Glad for mange svar

- Thorbjørn fik en datter med en kæreste, som åbenbart ikke var god nok til ham i Rosas øjne. De flyttede til Centrum, kan jeg forstå på et svar, og her drev de lidt gartneri. Men Thorbjørn døde allerede som 54-årig i 1996, og hans datter har jeg ikke kunnet opspore, siger Lone Dybdahl.

Men med velvillig hjælp fra graverne på Nykøbing Mors Kirkegård lykkedes det mandag Lone at opspore Thorbjørns gravsted, som blev sløjfet i 2018, og nu er overtaget af andre.

- Så nu synes jeg, at jeg fik sat noget på plads. Jeg er så glad for, at så mange lokale svarede mig og tilmed i en ordentlig tone!