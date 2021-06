Lotte skaffede penge til Glyngøre Vandpark

GLYNGØRE:Når nøden er størst, er hjælpen nogle gange nærmest. Det konstaterer en glad Lotte Bodilsen, næstformand i Saltvandsklubben i Glyngøre. Ifølge Skive Folkeblad er hun og klubben kommet i mål med at skaffe 300.000 kroner til at erstatte Glyngøre Vandpark, som i sidste uge blev ramt af et totalt hærværk, mens de oppustelige elementer lå sammenfoldede i kasser på Glyngøre Havn.

Det er tre lokale fonde, som har erklæret sig villige til at dække tabet. Spar Vest Fonden yder 150.000 kr., Den Erhvervsdrivende Fond Sparekassen Midt Vest giver 100.000 kr., mens de resterende 50.000 kr. skænkes af Durup Sparekasse Fonden.

Hermed slipper Lotte Bodilsen, der i 2017 var initiativtager til den flydende legepark, for at stemme flere dørklokker hos lokale handlende.

Kan varerne skaffes?

Det store problem er nu at få indkøbt og leveret cirka halvdelen af de 19 elementer, så parken kan genskabes. De kan ikke umiddelbart indkøbes hos det amerikanske firma, der opererer med leveringstider på et halvt år eller deromkring. Men Lotte Bodilsen var i gang med at med at ringe rundt til europæiske forhandlere for at spørge, om de har noget til overs.

Den halvdel af parken, som var mindst skadet af snit fra en hobbykniv, har virksomheden Thy Sejlmager i Thisted erklæret, at det kan lade sig gøre at splejse sammen.