Lottomillionær tjekkede heldigvis sin kupon

ERSLEV:Allan Steffensen, der bor i Sundby på Mors, blev i sidste uge en million kroner rigere, da en lottokupon, som han havde købt hos Spar-købmanden i Erslev, blev udtrukket som den ene af to gevinster i Danske Spils såkaldte millionær-garanti.

Det er gevinster, der udtrækkes blandt alle de kuponer, der er spillet på, så man behøver altså ikke at have syv rigtige for at vinde.

Kuponerne blev udtrukket lørdag 23. maj. Efter nogle dage havde vinderen fra Mors stadig ikke meldt sig på banen, men torsdag dukkede han op i butikken, fortæller købmand Lars Kibsgaard.

Da Allan Steffensen en af de følgende dage kiggede forbi butikken igen, spurgte Lars Kibsgaard ham, om han ville have noget imod at få taget et billede, så butikken kunne lægge den glade nyhed på Facebook. Det havde vinderen ikke noget imod.