Louise og Emil bor på kostskolen under nedlukningen: Nogle aftener er meget stille

SYD TØDSØ: Hereford-køerne ser godt tilfredse ud, da de begynder at gnaske morgenmaden, der blandt andet består af en portion halm, i sig.

Det er landbrugseleverne Emil Løvschal, 22 år, og Louise Nørgaard, 24 år, på Nordic Food College - Morsø Landbrugsskole i Syd Tødsø, der denne morgen skubber halmen ind til skolens køer.

Langt størstedelen af eleverne på den tilhørende kostskole, hvor eleverne bor i forbindelse med deres uddannelse på skolen, er sendt hjem til virtuel undervisning ligesom de elever, der ikke bor på kostskolen, er det.

Louise Nørgaard og Emil Løvschal nyder at kunne være sammen med dyrene, selvom hverdagen for tiden ser helt anderledes ud.

Men der er undtagelser for de elever, som har særlige behov for fortsat at kunne bo på kostskolen under nedlukningen, og derfor er der stadig seks elever, som bor der, fortæller Jonas Korsgaard, forstander på Nordic Food College - Morsø Landbrugsskole.

Emil Løvschal og Louise Nørgaard er to af de elever, der fortsat bor på skolen under nedlukningen, og de kan godt mærke, det er en anderledes tid at være på kostskolen.

Nordic Food College under nedlukning Som udgangspunkt er eleverne på Nordic Food College - Morsø Landbrugsskole sendt hjem til virtuel undervisning, men der kan være undtagelser, når der er ting, der ikke kan laves teoretisk. Eksempelvis kan fiskehandlerne have brug for ”værkstedsundervisning”, når de skal lære at filetere en fisk. Der er også en lille flok hovedforløbselever, som skriver svendeprøver, der må sidde på skolen, hvis de har brug for hjælp til skrivning, læsning og brug for moralsk opbakning for at blive ”holdt til ilden”. Normalvis er det skolens elever, der er med til at passe skolens mange dyr, men den opgave varetages i øjeblikket primært af en ansat landbrugselev, en ansat faglært landmand og en ansvarlig for gården. VIS MERE

Når de går indenfor, skal de have mundbind på, og til de daglige måltider i spisesalen har de deres egen plads og skal holde to meters afstand til hinanden, ligesom de ikke må besøge hinanden på værelserne. I opholdsstuen må de dog gerne sidde sammen, men stadig med den nødvendige afstand.

- Det kan da godt være en lille smule kedeligt. Der er nogle aftener, hvor der har været meget stille. Men så kan man sidde stille og roligt med sin computer og med lektier, siger Emil Løvschal, og Louise Nørgaard supplerer.

- Vi kunne godt bruge nogle flere aktiviteter med nogle flere mennesker om aftenen, men ellers er det fint, og vi overlever jo. Så er der også lidt mere tid til at få lavet sine lektier, når man ikke er ”forpligtet” til at være sammen med sine skolekammerater, siger hun.

16-årige Stine Hyre Jensen (tv.), der også er en af de elever, som er på den næsten nedlukkede kostskole, hjælper sammen med Louise Nørgaard til med hesten Camprinus, mens den får ordnet hove.

Må bare følge restriktioner

Selvom de to landbrugselever kunne ønske sig en mere normal tilværelse med flere kammerater til at hygge sig med i fritiden på kostskolen, har de fuld forståelse for, at det ikke kan være anderledes lige nu.

- Vi kan jo ikke gøre så meget ved det, og det er jo bare at følge restriktionerne, så får vi nok det bedste ud af det. Så får vi måske også åbnet op lidt før, hvis alle følger restriktionerne, siger Emil Løvschal.

Louise Nørgaard er enig.

- Jeg synes også, det er bedre, vi har restriktionerne, så det ikke bliver værre med corona, siger hun.

For Emil Løvschal og Louise Nørgaard er der den fordel ved fortsat at må bo på kostskolen, at de kan tage med ud til dyrene om eftermiddagen og aftenen.

- Det har da helt klart givet os lidt ekstra, siger Emil Løvschal.