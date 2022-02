Lukrative Duelund med plus på 623.000 kroner

NYKØBING:Det har på alle områder været en win-win-situation for Morsø Kommune at bygge det nye plejecenter Duelund i Nykøbing, der blev taget i brug for et år siden og officielt indviet i juni 2021.

Ikke nok med, at det topmoderne institutionsbyggeri på Riis Allé med 48 boenheder, heraf 30 til borgere med demens, reelt ikke indebærer nogen nettoudgift for kommunen. Der er også penge til overs.

Anlægsregnskabet blev godkendt af Morsø Kommunalbestyrelse i denne uge. Det kommer ud med et plus på 623.064 kroner.

- Når laver et byggeri til næsten 100 millioner kr., kan vi kun glæde os over, at det endelige regnskab viser, at vi kommer ud med et mindreforbrug. Det er rart at have lidt i reserve, for vi ved, at der altid forekommer ting, der skal rettes og udbedres hen ad vejen, sagde Henning Sørensen (V), formand for det sociale udvalg, ved fremlæggelsen i byrådssalen.

Hen beskrev, at der allerede er blevet rettet op på eksteriøret.

- Tilkørselsforholdene var ikke helt i orden, men det er blevet rettet, og de leverandører og gæster, der besøger Duelund, roser det. Belægningen er blevet jævnet ud, så man ikke skal hen over en række kanter. Forleden spurgte jeg leder Karen Marie Nielsen, om det var blevet i orden, og hun sagde, at alle er rigtigt glade for det, sagde socialudvalgsformanden, der rettede en tak til kommunens tekniske forvaltning og håndværkerne for at følge projektet i mål.

Positivt regnskab

Der bliver i år en et års mangelgennemgang af byggeri og anlæg. Regnskabet viser et mindreforbrug på byggedelen, der endte med at koste 82.810.000 kr., og på servicearealerne, der løb op i 11.505.000 kr.

Inventaret på Duelund blev lidt dyrere end forventet, mens der var søgt og opnået tilskud til udearealer. Arkivfoto: Bo Lehm

Med i regnskabet for udearealerne, men endnu ikke udbetalt, er et statstilskud på 40.000 kr. pr. boligenhed, i alt 1,92 mio. kr. Når udgiften til det store plejecenterprojekt nærmest går i nul for kommunen, skyldes det, at Duelund er et almennyttigt boligbyggeri, hvor de store, støttede realkreditlån afdrages gennem beboernes husleje. Kommunens bidrag på 10 procent af boliganskaffelsessummen opvejes rigeligt af overskydne henlæggelsesmidler fra det nedrevne Johan Riis Minde, som Duelund erstatter. Kommunen får udgifter på at nedrive bygningerne på Refshammervej, men også en indtægt på at sælge grunden, som Duelund er bygget på.

De 623.064 kr. fra regnskabet overføre til en konto, der benævnes ”Resterende midler fra Johan Riis Minde”. Der tages stilling til anvendelsen af pengene, når der foreligger et afslutningsregnskab for det nedrevne center.