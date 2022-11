Lynladestationer til elbiler på vej til Aabro Fald

NYKØBING:I lang tid har en stor grund i erhvervsområdet Aabro Fald i det vestlige Nykøbing været reserveret, uden at offentligheden har kunnet få at vide, hvem køberen er. I en pressemeddelelse afslører Morsø Kommune nu, at man har solgt til selskabet Clever A/S i Tilst.

Clever er i fuld gang med at finde ejendomme til flere lynladestationer i det jyske, og denne gang er turen kommet til Mors. Her kommer knap 4500 kvm til at danne rammerne om en stor lynladestation, der med omtanke for biodiversiteten indbyder til en mental pause fra hverdagen, mens bilen får lynhurtig strøm.

I Morsø Kommune har man en ambition om at understøtte den grønne omstilling af transporten ved at forbedre infrastrukturen for de transportmidler, der kører på el. Derfor er kommunen i øjeblikket i gang med at udskifte hele sin vognpark til elbiler, og samtidig arbejdes der på en plan for fremtidens ladeinfrastruktur, så det bliver endnu nemmere for kommunens borgere at vælge elbilen til i hverdagen.

Det arbejde bliver nu hjulpet godt på vej af, at Danmarks førende ladeoperatør, Clever, har købt en grund på Vester Fald 8 med henblik på at opføre en lynladestation i sit prisvindende stationsdesign.

- Vi er stolte af, at Clever har valgt at investere i den positive udvikling, som Mors er inde i. Deres stærke profil er med til at styrke den store interesse for området. Derfor er jeg også særdeles glad for, at vi valgte at byggemodne hele området, så vi hurtigt og smidigt kan fortsætte vores proaktive udviklingsdagsorden, siger Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester i Morsø Kommune.

Hurtig opladning og meningsfuld pause

Lynladestationen ved Nykøbing får op til 10 lynladepunkter i løbet af 2023, dog med mulighed for skalering til 16 eller mere i løbet af de kommende år. De 10 lynladepunkter kan levere en effekt på op til 300 kW, hvilket svarer til at kunne lade elbilen fra 0-80 pct. på under 30 minutter.

Udover at forsyne elbiler med lynhurtig strøm, vil stationen med sit grønne hjerte også indbyde til en meningsfuld pause for elbilisterne, hvor sanserne vækkes:

- Clever er sat i verden for at gøre skiftet fra fossilbilen til elbilen trygt for danskerne til gavn for den grønne omstilling. Derfor er det vigtigt, at vi er til stede der, hvor danskerne er, og hvor de gerne vil køre hen. Vi ønsker at binde landet og hverdagen sammen med relevante ladepunkter, der gør det nemt at køre på arbejde, ud at handle eller tværs over landet, siger Kenneth Boe Larsen, der er forretningsudvikler hos Clever.

Handelen mellem Clever og Morsø Kommune er netop gennemført, og Clever går derfor snart i gang med projekteringen af lynladestationen. Forventningen er, at stationen er klar til at lade de første elbiler op inden udgangen af 2023.