Må ikke oversvømmes: Skarum bliver ikke våd

SKARUM:Naturkvaliteten i Skarumenge Syd på Nordmors er så høj, at Morsø Kommune har måttet opgive et planlagt vådområdeprojekt på området. En forundersøgelse har vist, at engstykket ved Alsted Å og Ullerup Å er et såkaldt rigkær, som er en af de mest blomsterrige naturtyper, der findes.

Rigkæret vil blive ødelagt af en oversvømmelse med næringsrigt drænvand, som er det tilskudsberettigede formål med vådområder. Det vil der ikke kunne gives tilladelse til gennem en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Morsøs udvalg for teknik og miljø har derfor på indstilling fra forvaltningen besluttet at droppe projektet.

Ville blive for småt

- Hvis vi ville realisere det, ville vi være tvunget til at pille en så stor del ud af projektet, at det tilbageværende vådområde ikke ville kunne fjerne tilstrækkelige mængder kvælstof i forhold til de gældende regler. Vi lader derfor Skarumenge Syd blive liggende uberørt som det rige naturområde, det er nu, siger udvalgsformand Meiner Nørgaard (DF).

På foranledning af lodsejere havde kommunen søgt tilskud til forundersøgelse af projektet i september 2019. Måneden efter modtog Morsø Kommune tilsagn om tilskud. I samarbejde med konsulentvirksomheden Cowi har kommunen derefter udarbejdet udkast til forundersøgelsen, herunder afvandings- og naturforhold. Cowi var på tidspunktet for at droppe projektet i gang med sin forundersøgelsesrapport.

Pengene passer

Beløbet 587.000 kroner, som Morsø Kommune fik til forundersøgelsen dækker de afholdte udgifter, så det får ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, at projektet opgives.