Mål i de døende sekunder afgjorde lokalopgør

ØSTER JØLBY: Hverken Nordvestmors BK eller Sallingsund har endnu fået en sejr i denne sæson i Serie 2. Derfor var der vigtige point på spil, da de to hold mødte hinanden lørdag middag i Øster Jølby. Det var en kamp, hvor hvert hold havde hver deres halvleg, og til sidst endte det med, at holdene måtte nøjes med en uafgjort.

I første halvleg var det Nordvestmors BK, som spillede sig frem til flere store chancer. Efter 35 minutter lykkedes det, da en bold blev spillet på tværs i feltet til Søren Madsen, som kunne sparke bolden ind til 1-0.

- I modsætning til vores seneste kamp, så arbejde vi både disciplineret og hårdt i første halvleg og burde have scoret flere, siger Poul Bak Pedersen, der er træner for Nordvestmors BK.

- Vi vil gerne presse højt, men vi gjorde det ude af positioner i første halvleg, så det var for let for dem at spille forbi, siger træner for Sallingsund FC, Jeppe Poulsen og fortsætter:

- I pausen fik vi snakket tingene igennem og foretog et par udskiftninger. Det gjorde, at i anden halvleg stod der Sallingsund FC på det meste.

I anden halvleg ændrede kampbilledet sig, da det var Sallingsund FC, som spillede sig frem til de store chancer. To gange lykkedes det dem også, at score, men målene blev underkendt, da dommeren først dømte frispark til Nordvestmors BK og dernæst offside.

- Vi mistede luften i anden halvleg, og vi blev presset for langt tilbage, og til sidst handlede det om overlevelse, siger Poul Bak Pedersen.

Men selvom Sallingsund FC pressede på, så lykkedes det ikke at få den udlignende scoring, og det lignede længe en sejr til Nordvestmors BK. Men i det sjette minuts overtid kom en bold ind i hovedet på Henrik Markussen, som scorede til resultatet 1-1.

- Vi var frustreret over ikke at score tidligere, så det var selvfølgelig forløsende at score til sidst, siger Jeppe Poulsen.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

Nordvestmors BK

Sallingsund FC

Resultat: 1-1

Pausestilling: 1-0

Mål: 1-0 Søren Madsen (35) og 1-1 Henrik Markussen (90)