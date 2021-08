Målbonanza: Morsø FC kom godt fra land

Struer Humlum

Morsø FC

3-4

fodbold, serie 2

HUMLUM:Lørdag tog Morsø FC hul på den nye sæson i serie 2, efter at det i den forgange sæson ikke blev til oprykning. Første opgave for morsingboerne var en kamp på udebane mod Struer Humlum, og det blev en målrig en af slagsen. Efter en kamp med to vidt forskellige halvlege kunne Morsø FC glæde sig over en sejr på 4-3 i sæsonåbneren.

- Vi spillede en god første halvleg, men efter pausen tog vi alt for let på tingene og forærede dem tre mål, siger spillende træner for Morsø FC Mickey Berg.

Morsø FC startede kampen med at lægge et tungt pres på deres modstander, og efter 15 minutter bragte Kasper Hedegaard Morsø FC foran på et langskud. Efter føringsmålet fortsatte Morsø FC de gode takter, og i det 36. minut gjorde Thomas Højriis det så til 2-0, da han tog et træk ind i banen og udplacerede hjemmeholdets keeper. Den gode halvleg blev gjort komplet kort før halvleg, da Kasper Hedegaard gjorde sig til dobbelt målscorer.

Gæsterne kom svagt ud efter pausen, og i det 49. minut fik hjemmeholdet reduceret. Tre minutter senere blev Morsø FCs føring på tre mål dog genetableret, da Mickey Berg scorede til 4-1. Morsø FC havde efter scoringen svært ved at få deres spil til at fungere, og i det 69. minut fik hjemmeholdet så reduceret. Ti minutter senere blev Morsø FCs kvaler forværret, da Kasper Hedegaard fik sit andet gule kort i kampen. I kampens overtid fik Struer reduceret igen, men sejren kom aldrig for alvor i fare for morsingboerne, der altså vandt sæsonen første kamp med 4-3.

- Det var fantastisk at starte med en sejr, siger Mickey Berg.

Vil konsolidere sig

I sidste sæson flirtede Morsø FC med oprykning, men i denne sæsonen er målsætningen en anden. Holdet har nemlig sagt farvel til mange af deres rutinerede profiler.

- Vi har mistet seks mand, så her i starten af sæsonen handler det om for os at komme hurtigt væk fra bunden og konsolidere os i rækken, siger Mickey Berg.

Pausestilling: 0-3

Mål: 0-1 Kasper Hedegaard (15). 0-2 Thomas Højriis (36). 0-3 Kasper Hedegaard (45). 1-3 (49). 1-4 Mickey Berg (52). 2-4 (69). 3-4 (90).