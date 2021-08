Målrigt opgør i Serie 2: MorsØ FC fortsætter sejrsstimen

GLYNGØRE:Det var en kamp, som havde det meste, der blev spillet onsdag aften i Glyngøre. Her tog Sallingsund FC imod lokalrivalerne fra MorsØ FC i Serie 2 i en kamp, der både havde et rødt kort samt tre straffespark.

- Det var generelt en rodet kamp med mange kort, hvor vi havde svært ved at finde flowet, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

I første halvleg havde begge hold svært ved at skabe chancer, da de begge løb ind i gule kort, som gjorde, at de skiftevis måtte spille med en mand i undertal. Men det var Sallingsund FC som skabte mest, og efter 33 minutter blev de tilkendt et straffespark. Det tog Henrik Markussen sig af, men desværre for Sallingsund FC skød han over målet.

- Vi var egentlig godt tilfredse, da vi gik til pause, fordi vi sad på det, og vi havde holdt dem fra de store åbenlyse chancer, siger træner for Sallingsund FC, Jeppe Poulsen,

I anden halvleg kom gæsterne fra MorsØ FC bedst ud og fik åbnet for scoringskontoen. Det skete efter 48 minutter, hvor Mickey Berg blev spillet fri i højre side og skød bolden højt i målet.

Bare to minutter senere blev den føring fordoblet, da en fejl i forsvaret hos Sallingsund FC gjorde, at Kristian Falk Pedersen kunne sparke bolden i et tomt mål.

- I anden halvleg synes jeg, vi sad fint på det, og vi havde chancerne til at lukke kampen, siger Mickey Berg.

Men Sallingsund FC fik spænding tilbage i kampen, da de efter 54 minutter blev tildelt endnu et straffespark, fordi Mikkel Glud Primdahl blev nedlagt i feltet. Denne gang var det Mikkel Glud Primdahl selv, som gik til bolden, og han sparkede den sikkert ind.

Ti minutter senere bragte gæsterne fra MorsØ FC sig yderligere foran. Her blev et hjørnespark slået ind over, og det kom Rasmus Goul Nielsen først på og headede bolden i mål til 1-3.

Det fik ikke Sallingsund FC til at give op og med knap 10 minutter igen blev Henrik Markussen spillet fri i feltet. Han blev sparke ned af Rasmus Goul Nielsen, og den aktion udløste et rødt kort og det tredje straffespark til Sallingsund FC. Igen var det Mikkel Glud Primdahl, som tog sig af sparket, og igen scorede han sikkert.

Sallingsund FC satsede offensivt til sidst, men der blev ikke scoret yderligere. Derfor kunne spillerne fra MorsØ FC juble over deres tredje sejr ud af tre mulige denne sæson.

- Det var en fighterindsats, som gjorde, at vi fik sejren i hus, men vi er selvfølgelig utrolig glade for resultatet og den start, vi har fået på sæsonen, siger Mickey Berg.

- Efter en god første halvleg kom vi bagud med to mål på to minutter i anden halvleg. Og vi havde chancerne til sidst til at udligne til sidst, så det er meget ærgerligt, at vi ikke får point med i dag siger Jeppe Poulsen,

Kampfakta:

Fodbold, Serie 2

Sallingsund FC

MorsØ FC

Resultat: 2-3

Pause: 0-0

Mål: 0-1 Mickey Berg (48), 0-2 Kristian Falk Pedersen (50), 2-1 Mikkel Glud Primdahl (54), 1-3 Rasmus Goul Nielsen (64) og 2-3 Mikkel Glud Primdahl (82)