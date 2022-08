Målrigt opgør i Serie 2: Sen scoring sikrede MorsØ FC point

VIBORG:Søndag spillede MorsØ FC første kamp i den nye sæson i gang i Serie 2, da de på udebane mødte Viborg Søndermarken IK. Der blev et målrigt opgør, som endte 3-3.

- Det er et godt, ungt hold, vi mødte i dag, så jeg er godt tilfreds med at vi får et point med fra en svær udebane, siger spillende træner fra MorsØ FC, Mickey Berg.

Fra kampens start var det hjemmeholdet, som tog initiativet, og MorsØ FC lurede i stedet på omstillinger.

Men efter et kvarter fik MorsØ FC ikke sparket bolden væk, og det gjorde, at Viborg Søndermarken IK var fri og kunne score til 1-0.

Ti minutter senere svarede MorsØ FC tilbage. Her kom gæsterne fri i højre side, hvor Mikkel Primdahl kom til afslutning. Det blev blokeret, men bolden endte hos Mickey Berg, som udlignede til 1-1.

To minutter senere var Mickey Berg igen på pletten, da han fra kanten af feltet sparkede bolden fladt i mål til 1-2.

Den føring holdt til pause for MorsØ FC.

- De var mest på bolden, men jeg synes, vi havde fint styr på dem, og vi var blev farlige på omstillinger, siger Mickey Berg.

I anden halvleg fortsatte Viborg Søndermarken IK med at være i boldbesiddelse, og efter 65 minutter var de fri foran mål og bragte balance i regnskabet.

Ti minutter var hjemmeholdet igen fri i højre side, hvorfra de bragte sig foran 3-2.

Dermed lignede det længe et nederlag til MorsØ FC, men fem minutter før tid fuldførte Mickey Berg sit hattrick. Det gjorde han ved, at han kom først på et indlæg fra højre side, hvor han ved forreste stolpe kunne prikke bolden i mål.

Der blev ikke scoret yderligere, og kampen endte derfor 3-3.

- Vi har mange nye unge spillere, som skal spilles ind, så det er en fin start for os at få et point på udebane, siger Mickey Berg.