Måske bliver der cykelsti tværs over Mors

MORS:Cykelstier er efter års tørke blevet et vådt emne for Morsø Kommunes politikere og forvaltning. Nu tager kommunen munden fuld og søger den statslige cykelpulje 2022 om støtte til en samlet stiforbindelse tværs over øen fra Nykøbing til Øster Jølby og med videre forbindelse til Sundby, Vilsundbroen og Thy.

Det ansøgte projekt vil koste 23.528.000 kroner, hvoraf staten betaler 50 procent, hvis det godkendes, når ansøgningsfristen til puljen udløber ved udgangen af marts. Udvalg for teknik og miljø godkendte onsdag, at kommunen søger og dermed påtager sig en mulig anlægsudgift på 11,7 mio. kr., som foreslås fordelt over tre år til og med 2025.

- I forbindelse med, at vi sidste år søgte om tilskud til at binde Nykøbing sammen fra nord til syd med cykelsti, søgte vi også om strækningen til Øster Jølby. Det har man bemærket i København, og Vejdirektoratet har påpeget, at man gerne ser, at vi tager stykket gennem Øster Jølby med og kobler det sammen med cykelstien langs Rute 26 mod Sundby, siger udvalgsformand Meiner Nørgaard (DF).

Ubrudt cykelforbindelse

Derved vil der ikke være huller i stiforbindelsen. Det nye stianlæg vil så starte, hvor Karetmagervej krydser Feggesundvej, hvor nuværende cykelsti langs Nørrebro/Karetmagervej ud af Nykøbing ender. Stien skal herefter følge Præstbrovej gennem Erslev og gå over i en delt sti gennem Øster Jølby. Uden for denne by og uden for byzonerne i det hele taget skal stierne være enkeltrettede i hver sin side af vejen.

Ansøgningen omfatter anlæg af 2 minus 1-veje med stiplede cykelfelter langs Karetmagervej og Sundbyvej. Men på sidstnævntes vej gennem Sundby har politikerne bevilget penge til cykelsti og fortov i det nederste stykke ned mod broen, og det er i øjeblikket ved at blive udført.

- Hvis vi kommer igennem med ansøgningen, vil der blive cykelsti hele vejen gennem Sundby, idet vi tager det øverste stykke af byen med, som ikke var med i vores egen bevilling, siger Meiner Nørgaard og tilføjer:

- Vi er næsten færdige med en samlet plan for cykel- og vandrestier på Mors. Rigtigt mange henvendelser har drejet sig om netop denne strækning, som vil glæde både beboere og turister.