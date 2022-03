Malurt i HF Mors-bægeret trods fantomhalvleg og sejr

HF Mors

Skjern Håndbold

38-30

Håndbold, U19 drenge Liga

SEJERSLEV:U19 drengene fra HF Mors bejler fortsat til toppositionerne i U19 ligaen. Torsdag skulle de så forsøge at tilkæmpe sig yderligere terræn i topstriden, da de på hjemmebane mødte Skjern. HF Mors leverede en af de bedste første halvlege i flere år, mens kadencen i anden halvleg var langt lavere. HF Mors endte med at vinde med 38-30 efter en vild føring på 23-12 til halvleg.

- Første halvleg var en af de bedste, jeg har set i flere år, og alt sad lige i skabet. Lige så god som første halvleg var, lige så dårlig var vi efter pausen. Vi faldt helt ned i anden halvleg, og jeg var en smule irriteret over vores anden halvleg, siger HF Mors-træner Lars Krarup.

I starten af første halvleg havde hjemmeholdet svært ved at finde fodfæste defensivt, men hurtigt fandt morsingboerne rytmen, og derefter så de sig ikke tilbage. Den stærke HF Mors-defensiv gav gode betingelser for Jacob Tøfting i målet, og i angrebet blev gæsterne kørt over. Alt lykkedes for HF Mors i de første 30 minutter, og til halvleg var de foran med overbevisende 23-12.

Det gode spil fra første halvleg blev dog slet ikke taget med på den anden side af halvlegen. Det ellers så stærke forsvar var væk og erstattet med en defensiv, der træffede for mange forhastede beslutninger. I offensiven blev der sløset og brændt for meget. Gassen gik gevaldigt af ballonen for HF Mors i anden halvleg. Dog vandt hjemmeholdet med 38-30.

- Den dårlige anden halvleg overskygger lidt vores gode spil i første halvleg. Efter kampen havde vi lidt svært ved at glæde os over sejren. Dog fik vi de to point, og det er trods alt det vigtigste, siger Lars Krarup.

Pausestilling: 23-12

Mål: Magnus Norlyk 6, Mikkel Krog 6, Niklas Jensen 5, Victor Norlyk 5, Anders Toft 4, Malthe Bull 4, Rasmus Houmøller 3, Kristoffer Vestergaard 2, Morten Libak 2 og Victor Thomadsen 1.