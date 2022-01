Mand anmeldte indbrud til politiet: - Mit hash er blevet stjålet

NYKØBING:Man kan undre sig over, hvad der fik en 25-årig mand fra Nykøbing til at involvere politiet, da han for nylig opdagede, at han havde haft ubudne gæster.

Mellem tirsdag og onsdag havde ukendte gerningsmænd brudt ind på mandens adresse på Fælledvej. Tyvene skaffede sig adgang til huset ved at smide en flise gennem køkkenvinduet.

Herefter har de stjålet 5-10 gram hash fra et skab i stuen.

Det er næppe hver dag, politiet får en anmeldelse om tyveri af ulovlige stoffer. Anmeldelsen bliver da også i første omgang dyrest for den 25-årige selv, idet politiet kvitterede med en sigtelse for besiddelse hashen.