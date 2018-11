Mand dræbt i trafikulykke på Mors: Ramte vejtræ

NYKØBING: En 44-årig mand fra Mors blev natten til lørdag dræbt i en trafikulykke på øen.

Ifølge vagtchef Anders Olesen fra Midt- og Vestjyllands Politi kørte manden i sin store Mercedes fra Nørrebro i Nykøbing mod vest, da han i krydset ved Vildsundvej fortsatte over vejen uden at standse, endte i en grøft og ramte et vejtræ.

– Manden er muligvis kommet i høj hastighed, siger vagtchefen.

Ulykken skete klokken 01.07, og en bilinspektør har i nattens løb undersøgt uheldsstedet.

Familien til den dræbte 44-årige mand er underrettet.

Dødsulykke i Nykøbing. Foto: Peter Mørk