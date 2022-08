Arbejdsulykke i idrætshal: Faldt tre meter ned fra stige

GLYNGØRE:En 36-årig mandlig medarbejder var så uheldig at falde ned fra en stige, da han sammen med andre ansatte var i færd med at flytte og ophænge store skilte på endevæggen i Glyngøre Hallen. Arbejdsulykken skete tirsdag morgen, og der blev slået alarm klokken 9.11.

- Manden stod på stigen i 2,5-3 meters højde, da han fik overbalance og faldt ned på gulvet, hvorved han pådrog sig læsioner på hoved og krop. Vi har ikke selv været på ulykkesstedet, men manden blev kørt med ambulance til Regionshospitalet i Skive, siger presseansvarlig Niels Bach, Skive Politi.

Halinspektør Lars Uggerly siger, at hans medarbejdere ikke helt overholdt, hvad han havde pålagt dem, da han selv under arbejdet med skiltene måtte forlade hallen for et møde.

- Vi skulle alle sammen deltage i at flytte et skilt, der skulle hænges op som et af de øverste på gavlmuren. Da jeg skulle holde et telefonmøde undervejs, instruerede jeg de to tilbageværende klart og tydeligt i, at de kun måtte arbejde så højt oppe, som de kunne nå. Så ville jeg tilkalde en ekstra mand og få fat i højere stiger. Det havde de så bare ikke ventet på, siger Lars Uggerly.

Manden der kom til skade, blev syet med fem sting i panden. Han er ansat i fleksjob.

- Jeg har sagt til ham, at han skal blive hjemme resten af denne uge for at komme sig over forskrækkelsen. Arbejdstilsynet blev tilkaldt og var herude for at skrive rapport, siger halinspektøren.