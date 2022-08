Glæde trods problemer: Mand faldt ned fra stige og kølecontainer stod af

OUTRUP:- Vi havde et lille problem i aftes, hvor vores madcontainer holdt op med at køle og måtte kasseres. Heldigvis har vi ikke fået madvarer leveret endnu, så der var tid til at leje en ny kølecontainer. Og så havde vi en hjælper, der faldt ned fra en stige. Han slog skulderen, men kom ikke alvorligt til skade. Han er en af dem, der skulle slæbe musikinstrumenter, så nu må jeg have fundet en afløser for ham.

Det siger Nina Andersen, formand for Morsø Festival to dage før, det går løs på Outrup Stadion. Hun og arrangørerne er i fuld gang med de sidste forberedelser, så pladsen omkring hovedscenen og teltscenen kan åbne kort før middag lørdag.

- I år har Kulturmødet Mors flyttet sin termin til næste uge. Sammenfaldet sidste år gav os nogle logistiske problemer. I år har der ikke været problemer med at finde frivillige hjælpere. Jeg har 182 hoveder at trække foruden 30, der ugen igennem arbejder med opsætning og nedtagning af musikanlæg, siger Nina Andersen.

Næstformand Johnny Markussen har vanen tro styr på billetsalget, og han er fuld af fortrøstning.

- Sidste år var det første uden corona-restriktioner, og det betød, at vi fik udsolgt med 2500 billetter. I år er der solgt 1600 i forsalg, og jeg regner da med, at vi sælger 400 på dagen. Og gerne lidt til, så der også i år bliver penge til at støtte klubarbejdet i VIF Mors. Mange venter til dagen med at købe, men vejrudsigten ser fin ud på lørdag, siger Johnny Markussen.

Programmet byder på navne som Sømændene, Række 2½, Dressed For Roxette og Lars Lilholt Band.