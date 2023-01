Mand kom i klemme i maskine - reddet fri af kollegaer

LØDDERUP:En mand kom lørdag eftermiddag i klemme i en maskine på en produktionsvirksomhed syd for Lødderup på Mors.

Men hans kollegaer reagerede hurtigt, for da Nordjyllands Beredskab ankom til stedet, havde de fået ham ud af klemmen i maskinen.

- Vi ved ikke, hvordan det er sket, at han kom i klemme. Men han er frigjort og er i vågen tilstand, så vores opgave har egentligt bare været at få ham op på båren og med ambulancen, siger Henrik Gade Jespersen, indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab.

Hans roser de andre tilstedeværende for at have fået manden hurtigt fri.

- Stor ros til dem. De har klaret det super flot herude, siger han.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter man, at manden ikke er kommet alvorligt til skade, men kan ellers ikke sige mere. Sagen overgår mandag til Arbejdstilsynet.