Mand meldte to escortpiger til politiet

GLYNGØRE: Der opstod strid om betalingen, da en 39-årig mand i Glyngøre torsdag i sidste uge havde ringet efter en escortpige.

Det førte siden til politianmeldelse af to escortpiger.

For i stedet for én mødte to udenlandske piger op på mandens adresse. De ville hver have 2000 kroner, som manden havde aftalt var prisen for en pige. Han betalte 2000 kroner i alt, men pigerne ville have flere penge og endte med at forlade adressen med hjælp fra deres chauffør.

Det fik den 39-årige til at sætte efter dem i bil. Udenfor Glyngøre fik han stoppet pigerne og overført 2000 kroner til dem. Ifølge skivefolkeblad.dk fik han pigerne med sig i sin bil men kørte galt. Derfor forlod de stedet med deres chauffør, og altså uden at manden fik den aftalte ydelse.

Det viste sig i øvrigt, at manden havde overført de 2000 kroner til en ukendt mand i Skagen, som dog har betalt pengene retur.