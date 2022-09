Mand sigtet for drabsforsøg: Slog sin nabo i hovedet med økse

MORS:En 53-årig mand fra Mors er varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger, efter at han søndag eftermiddag overfaldt sin 61-årige nabo med en økse. Den 61-årige blev angiveligt slået i hovedet med øksen flere gange, og han var mandag fortsat i kritisk tilstand, oplyser Cecilie Pedersen, anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Overfaldsmanden blev anholdt søndag og fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Holstebro mandag eftermiddag. Han sigtes for drabsforsøg.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi var det angiveligt nabostridigheder, der udartede sig til brutal vold.

De to mænd bor på samme vej tæt på hinanden lidt nord for Nykøbing. Hvad der præcist var årsag til det voldsomme overfald, er uklart, ud over at det er nabostridigheder, oplyser politiet.

- Som jeg forstår det, har der været nogle forudgående nabostridigheder, og det er det, der gør, at han griber til det her. Men der var tilsyneladende ikke en konkret ting, der udløste overfaldet nu, siger Cecilie Pedersen.

Overfaldet skete ved 16.30-tiden på åben gade. Et chokeret vidne, der kom kørende forbi, så overfaldet og ringede 112.

Den 61-årige mand var livsfarligt kvæstet, og han blev med helikopter fløjet til Aalborg Universitetshospital.

Søndag ved 17-tiden blev den 53-årige mand anholdt ikke langt fra gerningsstedet, oplyser vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet har natten til mandag afsluttet de tekniske undersøgelser på gerningsstedet. Samtidig foretog politiet en lang afhøring af den 53-årige, og det var den afhøring, anklageren foreholdt ham ved grundlovsforhøret og spurgte ind til, om han kunne vedstå sig det, der var blevet sagt under afhøringen.

- Det kunne han i store træk. Og så havde jeg nogle spørgsmål til, hvor øksen kom fra, og hvor mange gange han slog. Han sagde, at det ikke var hans egen økse, men at han har økser, han bruger til havearbejde. Det skal vi have afdækket nærmere ved en ransagning, fortæller Cecilie Pedersen.

Den 53-årige nægter sig skyldig i forsøg på manddrab. Ifølge anklageren kan den sigtede dog godt erkende, at der er tale om grov vold.

- Når der anvendes en økse, og der er tale om de skader, der er, så er det svært at komme uden om den del, konstaterer hun.