Mand slog sin nabo i hovedet med en økse: I dag starter retssagen

MORS: En 61-årig mand fra Mors blev livsfarligt kvæstet, da han en søndag eftermiddag i starten af september sidste år blev overfaldet af sin nabo, der slog ham i hovedet med en økse.

Den 61-årige blev efterfølgende fløjet i helikopter til Aalborg Universitetshospital med flænger i hovedet, kraniebrud, hjerneblødninger og hjernekvæstelse.

Torsdag står den nu 54-årige overfaldsmand tiltalt ved Retten i Holstebro for forsøg på manddrab. Ifølge anklageskriftet vil anklageren nedlægge påstand om, at den tiltalte dømmes til anbringelse i psykiatrisk behandling.

Overfaldet skete 4. september ved 16.30-tiden på åben gade. Det var et chokeret vidne, der kom kørende forbi, der så overfaldet og ringede 112.

Ret kort efter blev den dengang 53-årige mand anholdt af politiet ikke langt fra gerningsstedet. Da han dagen efter blev fremstillet i grundlovsforhør, erkendte han, at han havde slået sin nabo i hovedet med en økse, men han nægtede at have haft til hensigt at dræbe ham.

Den 61-årige har ifølge Nordjyskes oplysninger været i et langt genoptræningsforløb lige siden overfaldet.

Retten har afsat to dage til sagen.